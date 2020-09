Neue Ära in der Brauerei St.Johann: Pascal Fuster übernimmt von Christine Meyer und Christian Dierken Pascal Fuster hat seine Aufgabe als Geschäftsleiter und Brauer in Neu St.Johann angetreten. Sein Augenmerk lenkt er vorerst auf die bewährten Sorten St.Johann hell, St.Johann dunkel, IPA und Zwingli. Aber bald sollen neue Spezialitäten gebraut werden. Sabine Camedda 29.09.2020, 12.00 Uhr

Doppelte Übergabe in der Brauerei St.Johann: Brauer Christian Dierken (links) übergibt das Rezeptbuch und Christine Meyer den Kellerschlüssel an den neuen Geschäftsleiter und Brauer Pascal Fuster. Bild: Sabine Camedda

Der neue Wind, der in die Brauerei St.Johann eingezogen ist, hat nicht alles durcheinandergewirbelt. Pascal Fuster, der neue Geschäftsleiter, geht seine Aufgabe sachte an. In den vergangenen Wochen, seit er die Arbeit in Neu St.Johann aufgenommen hat, wirkte er gemeinsam mit dem scheidenden Brauer Christian Dierken im Braukeller.