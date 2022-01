Hemberg: Projekt für Mehrzweckhalle liegt erneut auf

Neubauprojekt Nach wiederholter Überarbeitung nimmt die Gemeinde einen neuen Anlauf: Projekt für Mehrzweckhalle Hemberg liegt erneut auf Als Reaktion auf die Einsprachen eines Bürgers wird das Neubauprojekt Mehrzweckhalle Dreieggli mit Modifikationen neu aufgelegt. Unter anderem wurde das Parkierungskonzept angepasst. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

So soll die Mehrzweckhalle in Hemberg dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Das Projekt für den Neubau der Mehrzweckhalle Dreieggli in Hemberg geht in eine weitere Runde. Ein Einsprecher hatte beim letzten Plan wiederum verschiedene Beschwerden eingereicht. Die Projektverantwortlichen der Primarschulgemeinde Hemberg, die ausführenden Architekten sowie verschiedene Gutachter gingen daher noch einmal an die Arbeit und reichten Anfang dieser Woche einen angepassten Projektvorschlag bei der Gemeinde ein.