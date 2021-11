Mosnang legt Volg-Neubauprojekt neue auf

Neubauprojekt Mosnang legt Projekt «Wohn- und Geschäftshaus Dorf» nun doch neu auf Der Gemeinderat hat im Sommer 2021 die Baubewilligung für das Projekt Tiefgarage und den Neubau des Wohn- und Geschäftshauses der Konsumgenossenschaft Mosnang widerrufen. Auch die damit zusammenhängenden Strassenprojekte und die mit diesen Projekten in Verbindung stehenden Nebenverfügungen wurden aufgehoben. 26.11.2021, 17.00 Uhr

Die ehemalige Post in Mosnang soll abgerissen werden und einem dreistöckigen Wohn- und Geschäftshaus Platz machen. Bild: Martin Knoepfel

Der Widerruf der Projekte und Verfügungen erfolgte, weil das kantonale Tiefbauamt im koordinierten Baubewilligungsverfahren die kantonale Teilbewilligung für die Anlieferung ab der Kantonsstrasse unterlassen hatte. Die kantonale Rekursinstanz taxierte dies als schweren formellen Fehler, welcher im Rekursverfahren nicht geheilt werden könne, teilt der Gemeinderat mit.

Unklarheiten trotz Zusammenarbeit

Mit dem Widerruf der Verfügungen wurde das Verfahren nicht automatisch hinfällig. Der Gemeinderat wollte die fehlende kantonale Teilbewilligung beim Tiefbauamt einholen und den Gesamtentscheid nochmals erlassen. Obwohl die gesamte Erschliessung der Bauparzelle sowie die Strassenprojekte mit den zuständigen kantonalen Stellen ausgearbeitet wurden, führte das Tiefbauamt im Amtsbericht zudem aus, dass noch andere Unklarheiten bestünden.

Dies haben die Bauherrschaften zum Anlass genommen, die Unklarheiten mit den verantwortlichen Personen nochmals zu besprechen und die entsprechenden Anpassungen vorzunehmen.

Sondernutzungsplan für Baulinien

Eine aktuelle Praxisänderung in Bezug auf den Erlass einer Baulinie führt zudem dazu, dass Baulinien nicht mehr in einem Teilstrassenplan legitimiert werden können. Diese müssen seit diesem Sommer in einem separaten Sondernutzungsplan erfolgen. Das Planverfahren nach Strassengesetz und das Baubewilligungsverfahren nach Planungs- und Baugesetz sind in verschiedenen Teilen und Verfahrensabläufen unterschiedlich. Weil beide Vorhaben unmittelbar zusammenhängen, sind diese zwingend zeitlich und formal miteinander zu koordinieren.

Zurück auf Feld eins

Aufgrund der Rückmeldungen des Tiefbauamtes, der damit zusammenhängenden Anpassungen und der vorhin erwähnten formellen Praxisänderung hat sich der Gemeinderat zusammen mit der Konsumgenossenschaft dazu entschieden, sämtliche Projekte nun doch gänzlich abzuschreiben und als «neue» Projekte aufzulegen.

Die Strassenbauprojekte, der Teilstrassenplan «Verlegung Einlenker Wupplisbergstrasse und Änderung Kaplaneiweg» sowie der Sondernutzungsplan «Baulinienplan Kaplaneiweg» wurden für die Mitwirkung der Bevölkerung verabschiedet. Im Anschluss an die Mitwirkung wird die öffentliche Auflage vorbereitet. (gk/red)