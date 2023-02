Lütisburg kommt der neuen Mehrzweckhalle ein Stück näher

Neubau Schulrat will in Lütisburg die grössere Mehrzweckhalle bauen – demnächst begründet der anonyme Spender sein Engagement Lütisburg soll beim Schulhaus Neudorf eine neue Mehrzweckhalle erhalten. Aus Kostengründen war eine Einfachhalle vorgesehen. Nachdem ein Privater, der Turnverein Lütisburg und Dritte weitere 700’000 Franken einschiessen, soll nun die grössere Variante realisiert werden. Beat Lanzendorfer 21.02.2023, 05.00 Uhr

Nun soll es beim Neubau der zukünftigen Lütisburger Mehrzweckhalle vorwärtsgehen. Die alte könnte schon bald Geschichte sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Die grössere Mehrzweckhalle beim Schulhaus Neudorf in Lütisburg könnte schon bald gebaut werden. Die Bedingungen sind erfüllt worden, und deshalb hat der Schulrat nun entschieden, die Projektierung der Variante zwei voranzutreiben. Sie sieht eine unterteilbare Mehrzweckhalle mit den Massen 19 × 28 Meter vor.

Die Gesamtkosten werden mit 7,9 bis 8,1 Millionen Franken beziffert. Davon übernimmt die öffentliche Hand 7,5 Millionen Franken. Der Restbetrag kommt von einem privaten Geldgeber, vom Turnverein Lütisburg und von Dritten. Das letzte Wort haben Ende Jahr die Stimmberechtigten, wenn an der Urne darüber befunden wird.

Schul- und Gemeinderat haben ein Projekt erarbeitet

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Schul- und Gemeinderat, hat die Rahmenbedingungen für ein Projekt zu einer neuen Mehrzweckhalle mit einem Kostendach von 7,5 Millionen Franken ausgearbeitet.

Vorgesehen war eine Einfachhalle mit den Massen 16 × 28 Meter. An der Schulbürgerversammlung im März 2022 hat sich dann ein anonymer Spender bereiterklärt, 500’000 Franken für eine grössere Halle einzuschiessen, wenn der Turnverein und Dritte 200’000 Franken beisteuern.

Daraufhin haben die Stimmberechtigten an der erwähnten Schulbürgerversammlung den Projektierungskredit über 375’000 Franken für eine Mehrzweckhalle gutgeheissen. Gleichzeitig erhielt der Schulrat den Auftrag, zwei Varianten zu prüfen.

Anonymer Spender ist dem Schulrat bekannt

Weil die finanziellen Bedingungen bis Ende Januar seitens des Turnvereins erfüllt wurden und eine Bankgarantie des privaten Geldgebers über 500’000 Franken vorlag, lag es am Schulrat, sich für eine der zwei Varianten zu entscheiden. Der Schulrat plädiert für die Variante, die eine unterteilbare Einfachhalle vorsieht.

Das freut auch Andreas Solenthaler, Präsident des Turnvereins Lütisburg, der mit seinen Mitgliedern alles daran gesetzt hat, die von ihnen verlangten Vorgaben einzuhalten. Dazu sagt er: «Die Bemühungen des Turnvereins waren nicht vergebens, das freut mich ausserordentlich, und ich möchte nochmals allen danken, die uns bei der Spendenaktion unterstützt haben.»

Marianne Burger Studer, Schulratspräsidentin Primarschule Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Schulratspräsidentin Marianne Burger Studer erklärt, weshalb sich der Schulrat für die grössere Halle entschieden hat: «Für den Schulbetrieb sind beide Varianten gleichwertig. Wir sehen keine Nachteile, deshalb gab es keinen Grund, dagegen zu sein.» Auch die Folgekosten würden sich in einem vertretbaren Rahmen bewegen. Zum anonymen Spender sagt Burger Studer: «Eine weitere Bedingung vor dem Variantenentscheid war, dass wir die Identität des Spenders kennen.» Sie sei dem Schulrat und dem Gemeinderat bekannt.

Sportlicher Zeitplan

Nun werden die Planungen für die grössere Mehrzweckhalle vorangetrieben, denn gemäss Burger Studer ist der Zeitplan sportlich. Kann dieser eingehalten werden, soll die Abstimmung über den Baukredit über 7,5 Millionen Franken im November dieses Jahres erfolgen. Wird der Baukredit gutgeheissen, soll der Baustart im Sommer 2024 erfolgen. Es sei vorgesehen, dass die Mehrzweckhalle im Sommer 2025 eröffnet wird.

Das dürfte auch die Lehrerschaft im Schulhaus Neudorf freuen. «Die Lehrerinnen und Lehrer sind glücklich, wenn ihnen endlich genügend Platz für die Turnstunden zur Verfügung steht», erklärt Burger Studer.

Über die weiteren Details des Projekts Mehrzweckhalle informiert der Schulrat am Donnerstagabend um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Lütisburg. Dann wird auch der anonyme Spender seine Gründe für sein Engagement bekannt geben.