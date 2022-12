Der TV Lütisburg braucht 200'000 Franken für eine grössere Halle

Neubau Die langersehnte Mehrzweckhalle für Lütisburg ist in greifbarer Nähe – Aber nur wenn der Turnverein 200'000 Franken sammelt In Lütisburg soll eine neue Mehrzweckhalle gebaut werden. Weil sie aus Sicht von Teilen der Bevölkerung zu klein ist, hat sich ein anonymer Dritter bereit erklärt, 500'000 Franken der 700'000 Franken Zusatzkosten für eine grössere Halle beizusteuern. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Andreas Solenthaler (rechts), Präsident des Turnvereins Lütisburg, und sein Vize Simon Meile wollen hoch hinaus und gemeinsam mit der Bevölkerung 200'000 Franken für den Turnverein sammeln. Bild: Beat Lanzendorfer

Um in Lütisburg eine grössere Mehrzweckhalle als die vom Schul- und Gemeinderat geplante bauen zu können, hat ein privater Geldgeber 500'000 Franken in Aussicht gestellt.

Die Bedingung: Der Turnverein Lütisburg muss weitere 200'000 Franken dazu beitragen. Wie die Turner das schaffen möchten und weshalb der private Geldgeber zurzeit noch nicht an die Öffentlichkeit tritt, erklärt Vereinspräsident Andreas Solenthaler.

Ein Spendenbarometer soll mithelfen

Wer zurzeit in Lütisburg am Gemeindehaus vorbeifährt, dem fällt der Spendenbarometer sofort auf. Aufgestellt haben ihn am vergangenen Freitag Andreas Solenthaler, Präsident des TV Lütisburg, und sein Vize Simon Meile. Die sich darin befindlichen Holzscheiben symbolisieren den gesammelten Betrag. Am Freitag war die Marke bei gut 90'000 Franken.

Das mag auf den ersten Blick nach viel aussehen, lässt sich aber gemäss Solenthaler einfach begründen: «Weil der Wunsch nach einer grösseren Turnhalle schon viele Jahre besteht, hat der Turnverein vor rund zehn Jahren einen Hallenfonds eingerichtet.» Dieser wurde aus Teilen des Reingewinns vergangener Veranstaltungen geäufnet. Solenthaler erwähnt die Turnerabende, den Toggenburger Spieletag oder die Sommerbar vom letzten Jahr bei der alten Holzbrücke über die Thur.

Andreas Solenthaler, Präsident TV Lütisburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun würden aber noch 110'000 Franken fehlen und ihm sei bewusst, dass die Mitglieder des Turnvereins in den nächsten zwei Monaten vor einer Mammutaufgabe stehen. Dazu erklärt Solenthaler:

«Wir richten uns via ‹Lütisburg aktuell›, die Turnpost oder via soziale Medien an die Bevölkerung, denn ohne Unterstützung ist das Ziel nicht zu schaffen.»

Kennt er, der dem TV Lütisburg seit acht Jahren als Präsident vorsteht, den privaten Geldgeber, der eine halbe Million Franken in den Bau einer grösseren Mehrzweckhalle einschiessen möchte? «Ja, er ist mir und einer Handvoll weiterer Personen bekannt. Wenn ich seinen Namen hier aber herausposaunen würde, wäre das Projekt gestorben.»

Von einer grösseren Halle profitieren alle

Der anonyme Geldgeber hätte zur Bedingung gemacht, seinen Namen nicht zu veröffentlichen. Er werde sich erst zu erkennen geben, wenn die 200'000 Franken zusammen sind. Dabei stelle er nicht zur Bedingung, dass der Betrag gänzlich vom Turnverein kommen muss. Die Bevölkerung sei genauso angesprochen. «Wir schaffen das nur gemeinsam», sagt Vizepräsident Simon Meile.

Und Solenthaler ergänzt: «Klar würde der Turnverein von einer grösseren Mehrzweckhalle profitieren. Sie wäre aber nicht nur für uns Turner ein Mehrwert.» Weil es zurzeit schlicht und einfach keine Kapazitäten gebe, könnten nach dem Bau auch weitere Sportarten profitieren.

Aktuell sei es sogar für den Turnverein schwierig, alle Bedürfnisse abzudecken. Ohne den Goodwill der Nachbargemeinden ginge dies gar nicht. So würden die Geräteturnerinnen und -turner seit Jahren in Bazenheid trainieren, die Aerobic-Gruppen könnten nach Dietfurt und Bütschwil ausweichen, oder die Fit-Gruppe würde in der Turnhalle im Kinder Dörfli Gastrecht geniessen.

Was passiert, wenn es dem Turnverein nicht gelingt, die 200'000 Franken zu sammeln? «Daran mag ich im Moment noch nicht denken», sagt Solenthaler. «Wir geben bis Mitte Januar Vollgas und schauen dann, was die letzten zwei Wochen noch möglich ist.» Fakt sei, dass aktuell noch 110'000 Franken fehlen würden. «Es kann aber nicht sein, dass wir Ende Januar verkünden müssen, wegen eines kleinen, noch fehlenden Betrags auf eine Schenkung von 500'000 Franken verzichten zu müssen. Deshalb hoffen wir vom Turnverein auf die Solidarität der Bevölkerung.»

Darum geht es genau

Rückblende: Im Herbst 2018 lehnten die Lütisburger Stimmberechtigten einen Kredit in der Höhe von 8,5 Millionen Franken für eine neue Mehrzweckhalle ab. Das Projekt vor vier Jahren hat aus vielerlei Gründen nicht gepasst, weshalb es in weiten Teilen der Bevölkerung durchgefallen ist.

Auf die Schulbürgerversammlung vom 30. März dieses Jahres erarbeiteten der Schul- und der Gemeinderat nun ein neues, gemeinsames Projekt, das eine Einfachturnhalle vorsieht. Deren Kosten werden mit 7,5 Millionen Franken beziffert. Im Vorfeld der Versammlung hat sich dann eine anonyme Gruppe bereit erklärt, 600'000 Franken einzuschiessen, um eine grössere, unterteilbare Mehrzweckhalle zu ermöglichen.

Die Bedingung: Von diesem Betrag müsse der Turnverein 200'000 Franken mitfinanzieren. Die 600'000 Franken wurden mittlerweile auf maximal 700'000 Franken aufgestockt, weil bei der zweiten Variante mit Kosten von 8,2 Millionen Franken gerechnet wird.

