Schulstart: Neue Schulflächen im Toggenburg

Neu- und Erweiterungsbauten Schulbeginn im Toggenburg: Wo die Kinder neue Schulflächen geniessen können und wo es noch etwas dauert Am kommenden Montag beginnt für die Schülerinnen und Schüler im Toggenburg das neue Schuljahr. Gleich in zwei Gemeinden steht ihnen neuer Schulraum zur Verfügung. Alec Nedic 13.08.2022, 05.00 Uhr

Kommenden Montag geht für die Schüler und Schülerinnen im Toggenburg die Schule wieder los. Für manche mag es ein Start in eine Schulstufe mit unbekannten Gspänli sein, für andere gar ein Neubeginn in einem neuen Schulhaus.

In Mühlrüti ist das Schulhaus zur Hälfte neu

Nicht komplett, aber zumindest zur Hälfte neu kommt die Primarschule Mühlrüti im neuen Semester daher. Das Schulhaus der Gemeinde Mosnang wurde während des letzten Jahrs mit einem Erweiterungsbau ergänzt, der nun Platz für vier Klassen bietet. Die letzten Einrichtungsarbeiten laufen aktuell auf Hochtouren.

Während knapp zwölf Monaten entstanden zwei zusätzliche Klassenzimmer, inklusive Gruppenräume sowie Platz für den heilpädagogischen Unterricht. Die Kinder und Lehrkräfte aus Mühlrüti ziehen planmässig zum Schulstart in den Erweiterungsbau ein. Für Max Gmür, Schulratspräsident der Gemeinde Mosnang, strahlt der Anbau Lebendigkeit und Aufbruch aus. Der Schulrat hofft, den 80 Schülerinnen und Schülern damit eine attraktive und motivierende Lernatmosphäre bieten zu können.

Der neue Erweiterungsbau des Schulhauses Mühlrüti. Bild: Beat Lanzendorfer

Neubau in Libingen verläuft planmässig

Mühlrüti ist nicht das einzige Schulbauprojekt in der Gemeinde Mosnang. Auch der Neubau des Schulhauses in Libingen schreitet termingerecht voran. Das Schulhaus wird mit der Libinger Mehrzweckhalle verbunden und mit drei Klassenzimmern, Gruppenräumen, Werk- und Handarbeitszimmer und Lehrerzimmer ausgestattet sein. Verlaufen die Bauarbeiten nach Plan, ziehen die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen im Sommer 2023 ein.

Hier soll in einem Jahr das neue Primarschulhaus Libingen stehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Modell Aussenschulen statt Zentralisierung

In Zeiten der Zentralisierung der Schulraumplanung widerspricht der Neu- und Ausbau von Aussenschulen, wie es in Libingen und Mühlrüti der Fall ist, dem aktuellen Zeitgeist. Schulratspräsident Max Gmür sieht in der Erhaltung der beiden Schulen einen wesentlichen Auftrag des Schulrates erfüllt. Gmür erklärt:

Max Gmür, Mosnanger Schulpräsident. Bild: Beat Lanzendorfer

«Mit diesen Investitionen beweisen wir, dass uns und unseren Stimmbürgern die Erhaltung der Dorfschulen wichtig ist. Unsere Dörfer bleiben durch die Schule mit ihren Kindern lebendig und ein wichtiger Punkt des Zusammenlebens bleibt erhalten.»

Zudem würden sich Schulwege für die Kindergärtner und Primarschüler ungünstig in die Länge ziehen, müssten alle Dörfer der weitflächigen Gemeinde die Schule in Mosnang besuchen, so Max Gmür.

Instandsetzung der Wattwiler Schulanlage Risi verzögert sich

Auch in Wattwil ist das Sanierungsprojekt der Schulanlage Risi im Gange. Während die Sanierung des 50-jährigen Trakts A noch vor den Sommerferien abgeschlossen werden konnte, verzögert sich die Fertigstellung des Trakt B voraussichtlich bis Ende 2022. Für den historischen Trakt B aus dem Jahre 1916 liegen keine Baupläne vor, was während der Arbeiten einige Überraschungen zu Tage brachten.

Beispielsweise war der Zustand der Zimmerdecken den heutigen statischen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Der ungeplante, aber zwingende Deckenersatz führte zu Verzögerungen der Sanierung des Trakts B.

Lernlandschaften mit pädagogischem Nutzen

Nach einer Kernsanierung und räumlicher Veränderung ist der Trakt A auf die heutigen Bedürfnisse einer modernen Schule angepasst. Der ehemalige Gymnastikraum wurde abgebrochen und in eine Aula umgewandelt, in der erstmalig alle Schüler Platz finden. Es entstanden geräumige und helle Klassenzimmer mit moderner Infrastruktur. Neben einem multifunktionalen Lernatelier stehen angepasste Seitengänge als freundliche und ruhige Lernlandschaften zur Verfügung.

Helle Gänge sorgen für eine angenehme Lernumgebung. Bild: PD

Die Oberstufe der Risi bezog den Trakt A schon vor den Sommerferien. Unterrichtet wurde zwar noch nicht, doch die Schülerinnen und Schüler packten gleich tatkräftig beim Umzug mit an. Die Rückmeldung der Jugendlichen fiel äusserst positiv aus, so Norbert Stieger, Schulratspräsident der Schulgemeinde Wattwil-Krinau. Er führt aus:

«Die Schülerinnen und Schüler waren am Umbau hautnah mit dabei, denn sie durften die Baustelle in verschiedenen Phasen besuchen. Was uns freute: Sie stellten immer sehr spannende Fragen zu ihrem neuen Unterrichtsort.»

Wir sind überzeugt, dass auch der Trakt B bis Ende Jahr fertiggestellt werden könne, sagt Norbert Stieger.

Der neue Trakt A der Schulanlage Risi in Wattwil. Bild: Alec Nedic

