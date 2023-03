Die Toggenburg Destillery eröffnet in Neu St.Johann.

Neu St.Johann Von der Diplomarbeit zur Destillerie: Die Gründer der Bermontis GmbH eröffnen unter neuem Namen die eigene Brennerei Seit vier Jahren verkauft die Bermontis GmbH ihre eigenen Spirituosen. Nun gehen sie einen Schritt weiter und wollen unter neuem Namen und an einem neuen Standort endlich selbst destillieren. Ein Einblick in die Toggenburg Distillery. Yasmin Stamm Jetzt kommentieren 25.03.2023, 05.00 Uhr

Robert Häne, Co-CEO der Toggenbug Distillery freut sich auf das neue Kapitel. Bild: Marius Eckert

Die Bauarbeiten in der neuen Toggenburg Distillery in Neu St.Johann sind beendet. Der Eröffnung steht nun nichts mehr im Wege. Inmitten der neuen Räume steht eine grosse glänzende Destillieranlage, daneben der Mitgründer Robert Häne. Er putzt ein Stäubchen von dem Kupferkoloss.

Der Mitgründer der Toggenburg Distillery Robert Häne. Bild: Marius Eckert

«Wir können unsere Edeldestillate endlich von A bis Z selbst herstellen», sagt Häne. Die Toggenburg Distillery hiess bisher nämlich Bermontis GmbH und ihr «Bermontis Kräuterlikör» und «Toggius Gin» wurde nicht von den drei Inhabern selbst destilliert, sondern von der Brennerin Judith Brunschwiler in Oberuzwil.

«Judith ist Masterdistillerin und eine der Besten der Schweiz. Wir nicht», sagt Häne und lacht. Er und seine zwei Co-CEOs Daniel Egli und Marek Elias seien im Herstellungsprozess bis jetzt für das Kreieren, Abfüllen und die Logistik der Spirituosen zuständig gewesen. Dies taten sie aber sehr erfolgreich.

«Das Projekt entsprang damals unserer Diplomarbeit, bei der wir einen eigenen Kräuterlikör entwickelten, welcher unsere Liebe zum Toggenburg widerspiegelt», sagt Häne. Damals wussten sie nicht, dass sie den Grundstein für eine eigene Destillerie legen würden.

Eine Wirkungsstätte für Kulinarik

2019 füllten sie die erste Flasche «Bermontis» ab. Nun, nach vier Jahren, verkaufen die Männer ihre Alkoholgetränke auch in St.Gallen, Zürich oder Bern. «Coop ist ebenfalls ein grosser Abnehmer von unseren Produkten», sagt Häne. Doch je höher die Nachfrage nach den Destillaten, desto mehr Personen hätten gerne ihre Produktionsstätte besucht.

Die Bermontis GmbH hat nun einen neuen Namen. Bild: Marius Eckert

«Destilliert wurde in Oberuzwil und abgefüllt in Wattwil. Da gab es nicht viel zu sehen. Deshalb entschieden wir uns, einen neuen Ort zu suchen und unsere eigene kleine Welt aufzubauen.» Nach kurzer Suche fanden sie Räume in Neu St.Johann, stationiert im selben Gebäude wie die Brauerei St.Johann.

«Es schien der perfekte Ort zu sein.» Die Brauerei und die neue Brennerei würden so zusammen eine einzigartige Wirkungsstätte im Bereich der faszinierenden Dämpfe bilden.

Der Bau war nicht immer einfach

Nach einem Jahr Planen und Bauen ist es nun so weit: Ein grosser Raum mit eigener Destillieranlage und kleiner Erlebniswelt für Gäste sowie die Produktions- und Lagerräume können ab April in Betrieb genommen werden.

«Wir freuen uns sehr, dass das nun alles geklappt hat», sagt Häne. Der ganze Bau sei ein anspruchsvoller Weg gewesen. «Egal, ob beim Baugesuch, dem Zoll oder den Lieferungen von Material – es ist immer wieder zu Verzögerungen gekommen.»

Die Destillieranlage wird im April eingeweiht. Sie kostete etwa 70'000 Euro. Bild: Marius Eckert

Auch die Destillieranlage sei erst vor wenigen Tagen eingetroffen. «Aber wir sind auf gutem Weg, sodass wir unsere Destillate bald hier im Obertoggenburg herstellen können.»

Neue Produkte in Planung

Destillieren werden die drei Männer jedoch noch immer nicht ganz selbst. «Judith Brunschwiler wird künftig fixer Bestandteil der Destillerie werden und sich um die Brennkunst kümmern.» So werde die Qualität auf demselben Niveau bleiben. Um die Arbeit, die sich rund um die Produktion und Vermarktung ergibt, kümmern sich die Inhaber.

2019 wurden Robert Häne, Daniel Egli und Marek Elias (von links) in Basel bei der Preisübergabe der Gold-Auszeichnung für ihren «Bermontis Kräuterlikör» ausgezeichnet. Archivbild: PD

«Für uns Gründer ist das Ganze noch immer ein Hobby», so Häne. Sie seien alle drei nebenbei Vollzeit angestellt. «Und das wird auch weiterhin so bleiben, denn mit Remo Buff haben wir einen Angestellten im Verkauf.»

Die Zukunft berge nun erst mal die Eröffnung und Einweihung der Räumlichkeiten sowie auch der Destillieranlage. «Es sind schon weitere Produkte in Planung, von denen wir aber noch nichts verraten wollen», so Häne.

Hinweis Die Eröffnung der neuen Toggenburg Distillery findet am Samstag bei einem Tag der offenen Tür statt.

