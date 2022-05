Brauerei St.Johann: Monika Bösch wird Verwaltungsratspräsidentin

Neu St.Johann Neues Team bringt neuen Schwung: Mit diesen Veränderungen geht die Brauerei St.Johann ins elfte Geschäftsjahr In den ersten zehn Jahren in der Geschichte der Brauerei St.Johann gab es einige Schwierigkeiten zu bewältigen. Nun übernehmen junge Geniesser aus der Region das Ruder und setzen ihre Ideen um. Sie sind aber nicht allein – zur Brauerei kommt noch eine Destillerie hinzu. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 27.05.2022, 21.39 Uhr

Führen die Brauerei St.Johann in die Zukunft: (von links) Ivan Louis, Roger Küng, Fabian Knaus, Monika Bösch, Robert Häne und Max Lechner. Bild: PD

Seit einigen Tagen wird die neue Saisonspezialität in der Brauerei St.Johann ausgeschenkt. Toggenburg Gold steht auf den Flaschen. Der Name bezieht sich aber nicht auf eine gewonnene Auszeichnung, sondern auf den Bierstil. «Es ist ein Golden Ale, gebraut nach englischem Stil», sagt Monika Bösch. Sie ist angehende Biersommelière – und steht zur Wahl als Verwaltungsratspräsidentin der Brauerei in Neu St.Johann.

Gesucht habe sie das Amt nicht, erzählt sie an einem Tisch im gemütlichen Biergarten. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall des Geschäftsführers sprang sie im Betrieb ein, half dort aus, wo sie gebraucht wurde, und lernte die Brauerei neu kennen, «sozusagen hinter den Braukesseln», wie sie sagt.

Neben Bierzapfen, Fonduerühren und Telefondienst führte Monika Bösch auch zahlreiche Gespräche – unter anderem mit dem ehemaligen Brauer Max Lechner sowie mit André Meyer und Ivan Louis, den beiden Verwaltungsräten. Sie erinnert sich:

«In diesen Diskussionen haben wir uns über die Zukunft der Brauerei unterhalten und viele Ideen entwickelt.»

Künftige Destillerie statt des Fabrikladens

Monika Bösch, stellt sich zur Wahl als Verwaltungsratspräsidentin der Brauerei St.Johann. Bild: PD

Als eine «glückliche Fügung» bezeichnet Monika Bösch den Einzug von Bermontis in die Räumlichkeiten der Brauerei St.Johann. Die Wandlung des Fabrikladens in eine künftige Destillerie wird jedoch noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Die Zusammenarbeit der Brauerei St.Johann und der Bermontis GmbH bringt aus Sicht von Monika Bösch einiges: Neue Kontakte werden geknüpft, Synergien genutzt. Sie ist überzeugt:

«Nun können zwei kleinere Betriebe Grosses entstehen lassen.»

Gemein seien den Teams von Bermontis und der Brauerei auch die Dynamik, das Herzblut für das Produkt und das Feuer, etwas Gutes im Toggenburg und fürs Tal zu produzieren.

Neues Team ist im Toggenburg verankert

Ein weiteres Zeichen für die Zukunft, von deren Erfolg die Beteiligten überzeugt sind, ist das Engagement im Verwaltungsrat. Dieser wird an der Generalversammlung vom 4. Juni neu bestellt. Der bisherige Verwaltungsratspräsident André Meyer – er steht der Gesellschaft seit deren Gründung vor – übergibt das Präsidium an Monika Bösch. Neben ihr stellen sich Robert Häne und Max Lechner als Verwaltungsräte neu zur Wahl. Ivan Louis bleibt dem Gremium erhalten.

Er sei nicht zufrieden, sondern begeistert von dieser Lösung, sagt André Meyer. Vor allem freut er sich, dass er die Brauerei an ein neues, aktives Team voller Ideen übergeben kann. Und dass diese aus dem Toggenburg stammen oder eng mit dem Tal verbunden sind, ist für ihn das Tüpfelchen auf dem i.

Synergien nutzen: Die Bermontis wird in die Räumlichkeiten der Brauerei in Neu St.Johann einziehen. Bild: PD

Das neue Team hat bereits die Arbeit aufgenommen. Die Brauereiarbeit und die Geschäftsführung wurden wieder getrennt. Roger Küng hat die Geschäftsführung übernommen. Für die Bierherstellung ist Fabian Knaus verantwortlich. Unterstützt durch Max Lechner, hat er mit dem Toggenburg Gold quasi sein Gesellenstück abgeliefert. Monika Bösch ist vor allem in Hintergrund aktiv.

«Wir sind alle bereit dazu, auch einen Teil unserer Freizeit in diese Arbeit zu stecken», sagt Monika Bösch. Denn gerade jetzt, da das Geschäft nach den coronabedingten Einschränkungen wieder anzieht, sei die Präsenz wichtiger denn je. «Aber wir glauben an den Erfolg, und dass wir mit unseren Ideen die Brauerei in eine gute Zukunft führen können», sagt Monika Bösch.

Neues Aktienkapital ist erforderlich Die Coronapandemie hat die Brauerei St.Johann arg gebeutelt. Die Massnahmen des Bundes und des Kantons führten zu mehrmaligen Betriebsschliessungen, dies hatte zur Folge, dass der Nettoerlös 2021 um rund 30 Prozent unter jenem des Vorjahres lag. Dies, obwohl die Kosten praktisch gleich hoch waren. Das Gesuch um Entschädigungszahlungen wurde vom kantonalen Amt für Wirtschaft abgelehnt. Wie im Jahresbericht der Brauerei St.Johann AG zu lesen ist, konnte die Bilanz mit einem Darlehensverzicht grundsätzlich saniert werden. Um weitere liquide Mittel zu generieren, befinden die Aktionäre an der Generalversammlung vom 4. Juni über eine weitere Erhöhung des Aktienkapitals um insgesamt 500’000 Franken. Dafür sollen maximal 10’000 Namensaktien von jeweils 50 Franken ausgegeben werden. (sas)

