Innenrenovation der Klosterkirche Neu St.Johann abgeschlossen

Neu St.Johann Innenrenovation ist abgeschlossen: Die Neu St.Johanner Klosterkirche erstrahlt in neuem Glanz Pünktlich auf die Osterzeit sind die Bauarbeiten im Innern der Neu St.Johanner Barockkirche beendet. Die neue Beleuchtung, die weniger Strom braucht, und der Anschluss an den Wärmeverbund machen sich schon bezahlt. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Strahlende Farben und indirekte Beleuchtung: Die Klosterkirche Neu St.Johann zeigt sich nach der Innenrenovation mit Glanzlichtern. Bild: PD

Während mehrerer Monate versammelten sich die katholischen Kirchgänger im Pfarreisaal in Neu St.Johann und nicht in der stattlichen Kirche des ehemaligen Klosters. Der Grund: Das Innere der Kirche wurde einer Renovation unterzogen. Zwar erscheint der Kirchenraum nach wie vor in der gewohnten Optik der Barockzeit. Doch nach der Reinigung der Wände leuchten die Farben wieder stärker als zuvor.

Zudem wurden die Fenster saniert. Die Bleifassung wurde zurechtgebogen und einige Scheiben ersetzt. Nun sind die Fenster wieder abgedichtet.

Anschluss an Fernwärme macht sich bezahlt

Der Renovationsbedarf hat sich vor allem an Stellen gezeigt, die vor den Blicken der Öffentlichkeit verborgen waren. Die Beleuchtung und die technischen Installationen waren veraltet und entsprachen teilweise nicht mehr den geltenden Sicherheitsvorschriften.

Auch bei der Haustechnik zeigte sich Handlungsbedarf: Als Ersatz für die alte Ölheizung wurden die Klosterkirche und der Teil des Klostertrakts, der in die Zuständigkeit der katholischen Kirchgemeinde fällt, an den Wärmeverbund angeschlossen.

«Das hat sich für uns schon ausbezahlt», erklärt Kirchgemeindepräsident Brian Sieben. Bei den Berechnungen, ob sich dieser Anschluss lohnt, habe man mit den Energiepreisen von vor einem Jahr gerechnet. Weil jetzt aber Heizöl teurer geworden ist, wird die Heizung plötzlich gewinnträchtig.

17 verschiedene Szenarien für optimale Beleuchtung

Einen grossen Gewinn – nicht finanzieller Art, sondern für die Freunde der Kunst – ist die neue Beleuchtung. Leuchten auf den Simsen der Säulen tauchen die Kirche in ein indirektes Licht. Mit Spots können nach Bedarf einzelne Plätze in der Kirche akzentuiert werden. Während der Weihnachtszeit beispielsweise wird die Krippe besonders angestrahlt.

«Wir haben 17 verschiedene Szenarien definiert und die Steuerung der Beleuchtung entsprechend programmiert», erklärt Brian Sieben. Beim österlichen Hochamt am kommenden Sonntag wird sich die Klosterkirche in einem besonderen Glanz zeigen, während an einem Werktagsgottesdienst die Beleuchtung moderater erscheint. Weil LED-Lampen eingesetzt werden, ist der Stromverbrauch tiefer als zuvor.

Ersetzt wurde auch die Lautsprecheranlage. Es habe zwar Lieferschwierigkeiten für die Boxen gegeben, sagt Brian Sieben. «Dank der guten Arbeit der einheimischen Handwerker konnten wir aber eine gute Zwischenlösung mit mobilen Boxen finden.»

Die Klosterkirche in Neu St.Johann, einer der grössten Barockbauten aus dem 17. Jahrhundert, vor der Innenrenovation. Bild: PD

Finanziell durch den Konfessionsteil getragen

Die Renovation sei glatt verlaufen, sagt der Präsident der Kirchgemeinde. Es sei zwar aufwendiger gewesen als gedacht, die Kabel in den Kirchenmauern zu verlegen. Doch das habe weder zu einer Verzögerung noch zu einer Verteuerung geführt.

Rund eine Million Franken hat die Kirchgemeinde Neu St.Johann für diese Innensanierung aufgewendet. Das sei viel Geld für die rund 870 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger, hält Brian Sieben fest. Deshalb ist er sehr dankbar um die grosszügige Unterstützung durch den katholischen Konfessionsteil des Kantons St.Gallen. Es freue ihn, dass der Administrationsrat die Wichtigkeit der Kirche aus dem 17. Jahrhundert, die unter Denkmalschutz stehe, erkenne.

