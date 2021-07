Ehemaliges Krummenauer Gemeindehaus wird abgerissen

Mit dem Neubau des Gemeindehauses in Nesslau endete die Nutzung des Gebäudes an der Toggenburgerstrasse in Neu St.Johann als Verwaltungsgebäude. Nun wird das alte Gemeindehaus der ehemaligen Gemeinde Krummenau abgerissen.

Sabine Camedda 14.07.2021, 17.00 Uhr