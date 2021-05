Neu St.Johann Einfamilienhaus bei Brand zerstört: Keine Verletzten – Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Samstagabend an Am Samstagmorgen wurde der Polizei im Bergli-Schlatt der Brand eines Hauses gemeldet. Das Feuer hat das Einfamilienhaus komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. Aktualisiert 08.05.2021, 18.05 Uhr

Das Holzhaus wurde vom Feuer komplett zerstört. Bild: Kapo SG Die Nachlöscharbeiten dauern an. Bild: Kapo SG Beim Feuer wurde niemand verletzt. Der Bewohner war nicht zu Hause. Bild: Kapo SG Der Ballonfahrer Urs Frieden konnte die Situation aus der Luft aus beobachten und meldete den Brand der Polizei. Bild: Leserreporter FM1Today/Urs Frieden

(kapo/nat) Bei der Kantonalen Einsatzzentrale gingen am Samstagmorgen mehrere Meldungen zu einem Brandfall im Bergli-Schlatt ein, unter anderem von einem Ballonfahrer, teilt die Kantonspolizei St.Gallen in einem Communiqué mit. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten sind derzeit aber immer noch im Gang, heisst es weiter. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

«Ich war mit Passagieren von der Linthebene über den Tanzboden in Richtung Nesslau unterwegs, als ich mir gedacht habe, dass etwas komisch räuche», sagt der Ballonfahrer Urs Frieden gegenüber FM1Today. Aus der Luft konnte er alles genau beobachten und meldete das Feuer der Polizei.

So sah die Situation für den Ballonfahrer Urs Frieden aus der Luft aus. Bild: Leserreporter FM1Today/Urs Frieden

Beim betroffenen Objekt handelt es sich um ein freistehendes Holzhaus. Der Bewohner des Hauses war beim Eingang der Meldung nicht zu Hause. Zur Klärung der Brandursache wurden die Spezialisten des Kompetenzzentrum Forensik, der Kantonspolizei St.Gallen, beigezogen.

Die Löscharbeiten dauerten bis in den frühen Abend an und konnten um zirka 18 Uhr abgeschlossen werden, so Kommandant der Feuerwehr Nesslau, Patrick Wick, auf Anfrage unserer Zeitung. Im Einsatz standen die Feuerwehren Nesslau, Ebnat Kappel und Wildhaus, mit rund 90 Feuerwehrangehörigen und mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen.