Neu St.Johann Einfamilienhaus bei Brand zerstört: Keine Verletzten – Nachlöscharbeiten dauern an Am Samstagmorgen wurde der Polizei im Bergli-Schlatt der Brand eines Hauses gemeldet. Das Feuer hat das Einfamilienhaus komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. 08.05.2021, 10.33 Uhr

Das Holzhaus wurde vom Feuer komplett zerstört. Bild: Kapo SG

(kapo/nat) Bei der Kantonalen Einsatzzentrale gingen am Samstagmorgen mehrere Meldungen zu einem Brandfall im Bergli-Schlatt ein, unter anderem von einem Ballonfahrer, teilt die Kantonspolizei St.Gallen in einem Communiqué mit. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten sind derzeit aber immer noch im Gang, heisst es weiter.