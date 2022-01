Alois Götti ist seit 50 Jahren Kirchenweibel in der Klosterkirche

Neu St.Johann «Eine volle Kirche ist schöner als eine leere»: Seit 50 Jahren amtet Alois Götti als Kirchenweibel – und ist einer der letzten in dieser Funktion Als Alois Götti am 10. Januar 1972 erstmals als Kirchenweibel auftrat, hielt der Pfarrer die Messe auf Lateinisch. Viel hat der Neu St.Johanner seither erlebt. Heute übernimmt er sogar die Kontrolle der Covid-Zertifikate. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Seit 50 Jahren ist sein Platz im hintersten Kirchenbank links: Kirchenweibel Alois Götti. Bild: Sabine Camedda

Für Alois Götti gehört der Kirchgang am Sonntag dazu. Schon sein ganzes Leben lang. In seiner Kindheit, die er in Unterrindal verbracht hat, ging die ganze Familie zusammen in Lütisburg zum Gottesdienst. Eine Stunde dauerte der Weg hin, eine weitere zurück. Jeden Sonntagmorgen, und in der Vorweihnachtszeit jeden Tag zur Rorate. Trotzdem sagt er:

«Ministrant war ich nie, das wollte meine Mutter nicht. Aber ich war Läuterbube.»

Der 81-Jährige lacht. Für den Ministrantendienst hätte er zu früh aufstehen müssen, um den langen Weg ins Dorf zu gehen. Der Pfarrer war damals eine Respektsperson. Er predigte von der Kanzel herab, wann die Bauern heuen durften. Und mit seinem Töff überwachte er, dass die Kinder auf dem Schulweg keine Dummheiten anstellten.

Eine besondere Beziehung zur Klosterkirche in Neu St.Johann

Nach der Schule absolvierte Alois Götti eine Lehre als Möbelschreiner in Nesslau. 1962 hat er seine Frau geheiratet, in der Klosterkirche in Neu St.Johann. Wer seinen Erzählungen zuhört, merkt schnell, dass er dadurch eine besondere Beziehung zur Klosterkirche aufgebaut hat. Eine Beziehung, die sich durch seine Tätigkeit als Kirchenweibel vertieft hat. Alois Götti hat viel über die Geschichte der Kirche und des Klosters gelesen und ist stolz, dass Neu St.Johann einen so schönen und gut erhaltenen Klosterkomplex hat.

Im Mittelalter amteten angehende Priester als Kirchenweibel Das Amt des Kirchenweibels ist sehr alt, wie der Obertoggenburger Pfarrer Emil Hobi weiss. Ab dem 3. Jahrhundert gab es diese «Ostiarier». Sie haben die Kirchentüren bewacht und damit die Gläubigen vor Bedrohungen und Störungen von aussen geschützt. Im Mittelalter mussten angehende Priester als Ostiarier amten. Bedrohungen von aussen gab es nicht mehr, vielmehr sorgten sie im Innern der Kirche für Ruhe und Ordnung. Bei den Ostiariern gaben die Kirchgänger die Handwaffen und Helme ab. Das wird gemäss Emil Hobi noch heute befolgt, denn Männer nehmen ihre Kopfbedeckung ab, wenn sie eine Kirche betreten. In den kleineren Pfarreien ist das Amt des Kirchenweibels heute weitgehend verschwunden, dessen Aufgaben werden unter anderem vom Mesmer übernommen. Im Dom in Köln hingegen tragen die Kirchenweibel, die dort Kirchenschweizer genannt werden, rote Mäntel als Uniformen. (sas)

Als regelmässiger Kirchgänger sei er Anfang 1972 angefragt worden, ob er die Nachfolge des abtretenden Kirchenweibels übernehmen wolle. Er sagte zu und unterschrieb einen Anstellungsvertrag mit Pflichtenheft. Dieses schrieb unter anderem vor, dass er die Haupteingangstüren bedienen, bei Bedarf die Beleuchtung einschalten und die Opferkörbchen aufstellen, überwachen und schliesslich dem Pfarrer übergeben müsse.

Alois Götti hat als Kirchenweibel seinen angeschriebenen Platz. Bild: Sabine Camedda

Auch die «Überwachung» der Kinder, die damals in den vordersten Bänken Platz nehmen mussten, fiel in die Zuständigkeit des Kirchenweibels, der an seinem Platz in der letzten Bankreihe sitzt. Alois Götti zeigte Verständnis, dass die Kinder unruhig wurden. Er erinnert sich:

«In meinen ersten Jahren wurden die Messen auf Lateinisch gehalten. Und sie dauerten länger als heute.»

Kinder bestrafen oder mit ihnen schimpfen musste er nie. «Es hat gereicht, wenn ich mich nach vorne zu ihnen gesetzt habe. Dann wurden sie wieder still», erzählt er.

Von jedem Platz aus sollte die Sicht zum Altar frei sein

In die Zuständigkeit des Kirchenweibels fällt, den Besucherinnen und Besuchern des Gottesdienstes einen Platz zuzuweisen. An normalen Sonntagen sei dies kein Problem, wohl aber an Festen und an gewissen Feiertagen. Dann ist die Klosterkirche bis auf den letzten ihrer 356 Sitzplätze gefüllt, teilweise werden zusätzliche Stühle bereit gestellt.

Auch wenn das mit mehr Aufwand für ihn verbunden ist, sagt Alois Götti: «Eine volle Kirche ist viel schöner als eine leere.» Die Klosterkirche Neu St.Johann habe aber die Besonderheit, dass die Stützpfeiler des Kirchenschiffs bei einigen Plätzen die Sicht auf den Altar versperren. Für Feiern wie die Erstkommunion hat Alois Götti darum einen Plan gemacht. Jedes Kind darf melden, wie viele Familienangehörige zum Gottesdienst kommen. Für diese werden die besten Plätze reserviert, die übrigen Gläubigen werden in der Kirche verteilt.

In den Anfangszeiten musste Kirchenweibel Alois Götti im Winter gut darauf achten, dass die Kirchentür geschlossen war, denn im Gotteshaus gab es keine Heizung. Bild: Sabine Camedda

Eine Erfahrung hat er während seiner 50-jährigen Amtszeit als Kirchenweibel gemacht:

«Die Leute wollen sich nicht nach vorne setzen, wo die Plätze frei sind.»

Mit Hilfe des Pfarrers und ein bisschen Diplomatie funktioniere es aber dann doch. Er selber sitzt jeweils auf seinem Platz in der hintersten Reihe. Sollte er dereinst nicht mehr als Kirchenweibel arbeiten, werde er gerne weiter vorne sitzen, sagt er und lacht.

Platzanweisungen sind in dieser Zeit – auch weil die Kirche derzeit innen saniert wird und die Gottesdienste im Pfarreisaal stattfinden – nicht notwendig. Dafür kontrolliert Alois Götti als Kirchenweibel die Covid-Zertifikate der Besucherinnen und Besucher und schaut, dass die Abstände eingehalten werden.

Gute Zusammenarbeit mit den Mesmern und viel Wertschätzung

Unvergesslich bleiben für ihn die Altarweihe durch den damaligen Bischof Otmar Mäder im Dezember 1987 nach der Innensanierung der Kirche. Der Besuch eines orthodoxen Priesters in den 1990er-Jahren unter Pfarrer Josef Stillhart, zu dem ein rund zweistündiger orthodoxer Gottesdienst gehörte, hat sich bei Alois Götti ebenfalls eingeprägt.

Mit den sechs Pfarrern und den fünf Mesmern, die in den vergangenen 50 Jahren in Neu St.Johann im Amt waren, hat Alois Götti gut zusammengearbeitet. Besonders gut in Erinnerung hat er den ehemaligen Mesmer Winfried Röder. Unter ihm begann die Tradition der Konzerte, die viermal im Jahr in der Klosterkirche durchgeführt wurden. Götti unterstützte Röder bei den Vorbereitungen und auch bei der Einweisung der Parkplätze.

«Wir hatten immer ein gutes Einvernehmen mit dem Johanneum, was uns gerade an solchen Tagen sehr zugutekam.»

Alois Göttis Engagement wird seitens der Kirchenvorsteherschaft sehr geschätzt. Deren Vorsteher Brian Sieben ehrte den Kirchenweibel zu dessen 50-Jahr-Jubiläum und hob Göttis Pflichtbewusstsein hervor. Er habe sich bei mehr als 2500 Gottesdiensten, kirchlichen Anlässen und Konzerten um offene Türen, die Platzanweisungen und die Opferkörbchen gekümmert. Bei Wind, Wetter und Schnee habe er zudem für Ordnung auf dem Parkplatz gesorgt.

Alois Göttis Ehrung durch den Kirchenverwaltungsrätin Rosmarie Gmür (links) und Brian Sieben, Präsident des Kirchenverwaltungsrats. Bild: PD

Das Amt wird vielleicht nicht mehr weitergegeben

Diese Wertschätzung freute Alois Götti sehr. «Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und dieses Amt weiterführen kann.» Ein Sesselkleber sei er aber nicht. «Wenn sich ein Nachfolger finde, dann höre ich auf.» Wobei: Alois Götti ist der letzte Kirchenweibel in der Region und nach ihm wird es vielleicht keinen mehr geben.

Seine Aufgaben würden dann wohl vom Mesmer übernommen werden. Und blieben somit in der Familie. Denn Alois Göttis Sohn Markus ist der Mesmer in der Klosterkirche von Neu St.Johann.

