Die Klangwelt verwandelte das Johanneum in einen Ort der Sinne

Neu St.Johann Die Klangwelt verwandelte das Johanneum in einen magischen Ort für alle Sinne Wer am Wochenende das Klostergelände in Neu St.Johann besuchte, wurde vielfältigster Klänge und Gerüche inne. Die Klangwelt Toggenburg sorgte dort für einen Höhepunkt in ihrem Festivaljahr. 22.08.2021, 19.29 Uhr

Das Zusammenspiel von Musik und Lokalität machten den Anlass zu einem einmaligen Erlebnis. Bild: PD

(pd/uh) Der Klosterhof erstrahlte am Freitagabend in stimmigem Licht, als sich Christian Zehnders expressiver Oberton-Gesang in den Toggenburger Nachthimmel ergoss. Der künstlerische Leiter der Klangwelt führte die Gäste der «Tavolata musicale» auf eine kulinarische und musikalische Reise, die weit über die Alpen führte. Dazu brachten die beiden armenischen Musikerinnen von «Tiezerk» mit ihrem Konzert einen Hauch Nahost in den Osten der Schweiz.