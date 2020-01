Neu auch im Toggenburg: Eine Vermittlungsplattform will müde Eltern entlasten Hilfe für müde Eltern: «Wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt» ist ein im Toggenburg neues Angebot für Familien mit einem Kind im ersten Lebensjahr. Vera Minder 28.01.2020, 05.00 Uhr

Sie sind zufrieden mit ihrem Beitrag: Freiwillige Janine Rodrigues (links) und Wellcome-Koordinatorin Beatrice Truniger. Vera Minder

Es ist eine Art modernisierte Nachbarschaftshilfe, welche ursprünglich in Deutschland ihren Anfang hatte, und seit 2015 auch in der Schweiz angeboten wird. kam. Das Projekt «wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt» setzt bei oft übermüdeten Eltern an und versucht, sie zu entlasten und ihnen Zeit zur Erholung zu schaffen. Dafür besucht eine freiwillige Mitarbeitende in den ersten Monaten nach der Geburt des Kindes die Familie für ein paar Stunden die Woche.