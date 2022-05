Streit um Zukunft des ehemaligen Skilifts auf Gamplüt

Toggenburg Abbruch des alten Skilifts in Ennetbühl steht kurz bevor – beim alten Skilift auf Gamplüt soll dagegen erst die Bewilligung für eine Ersatzanlage her Die Besitzer des stillgelegten Kurhauses Rietbad wollen den früheren Skilift abbrechen lassen. Anders ist die Lage beim ebenfalls nicht mehr im Betrieb stehenden Skilift auf Gamplüt. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Auch der zweite stillgelegte Skilift im Rietbad soll beseitigt werden. Bild: Franz Steiner

Der stillgelegte Skilift in Ennetbühl soll abgebrochen werden. Das forderte Kantonsrat Marco Fäh (Grüne, Necker) in einer Interpellation, die er im April eingereicht hatte und die der Regierungsrat vor kurzem beantwortet hat.

Marco Fäh beruft sich auf das Seilbahngesetz. Zugleich erkundigt er sich, ob es im Kanton noch weitere stillgelegte Skilifte gibt, die noch nicht zurückgebaut worden seien. Einen gibt es, doch davon später.

Flachmoor wird tangiert

Der Skilift in Ennetbühl, dessen Rückbau Marco Fäh verlangt, beginnt an der Schwägalpstrasse beim Rietbad. Er steigt in Richtung Süd-Südwest bis zum Waldrand. Dieser Lift dürfte 1970 oder 1971 erbaut worden sein. Das kann man aus den Landkarten auf dem Internet-Auftritt Zeitreise von Swisstopo schliessen.

Dieser Lift steht noch, ist allerdings ebenfalls seit längerer Zeit nicht mehr in Betrieb. Er tangiert zudem abschnittsweise ein Flachmoor von nationaler Bedeutung.

Vom Skilift zum Kurhaus

1985 wurde die Skilift Rietbad AG mit Sitz in Sirnach (Thurgau) gegründet. Im März dieses Jahres verlegte sie ihr Domizil nach Ennetbühl, kurz nachdem sie auch ihren Namen geändert hat. Sie heisst jetzt Kurhaus Rietbad AG.

Als Geschäftszweck nennt die Firma im Handelsregister neu die Nutzung der Heilquelle, Kur- und Heilbehandlungen sowie ein Restaurations- und Hotelbetrieb mit Wellness und Freizeitpark. Eine Gruppe von Investoren will den Kurbetrieb inklusive Restaurant- und Hotelbetrieb wiederbeleben und die Heilquelle wieder nutzen. Diese ist seit dem späten 15. Jahrhundert belegt. Ihr Wasser soll von ähnlich hoher Qualität sein wie das der bekannten Badeorte Bad Ragaz und Schinznach.

Die Kurhaus Rietbad AG ist auch Eigentümerin des Skilifts. Verwaltungsratsdelegierter der AG ist Roland Lemmenmeier.

«Der Rückbau des Lifts ist beschlossene Sache und die Arbeiten sind geplant. Wir warten nur noch auf günstiges Wetter.»

Der Rückbau solle auf jeden Fall in diesem Sommer erfolgen. Mit der Gemeinde Nesslau sei das abgesprochen, sagt Roland Lemmenmeier.

Stillgelegter Skilift auch in Wildhaus

Der Antwort des Regierungsrats auf die Interpellation von Marco Fäh kann man entnehmen, dass es oberhalb von Wildhaus einen weiteren Skilift gibt, der seit Jahren ungenutzt dasteht. Es handelt sich um den Skilift Gamplüt-Alp Fros. Er gehört Peter Koller.

«Der Skilift wurde schon vom Sturm Lothar beschädigt. Der Sturm Burglind hat ihn dann so schwer beschädigt, dass sich der Wiederaufbau nicht mehr lohnt.»

Das war laut Peter Koller Anfang Januar 2018. In seiner Antwort auf die Interpellation schreibt der Regierungsrat weiter, der Besitzer des Skilifts erwäge den Bau einer Ersatzanlage.

Pendelbahn statt Skilift?

Peter Koller bestätigt das. Und er verhehlt auch nicht, dass er Druck aufbauen will. Ohne Bewilligung für die Ersatzanlage werde er den Skilift Gamplüt-Alp Fros nicht zurückbauen, sagt er. Als Ersatzanlage sei eine Luftseilbahn mit kleinen Kabinen, vergleichbar der Luftseilbahn Wildhaus-Gamplüt, geplant.

«Die Pendelbahn käme ohne Zwischenstützen aus. Das Längenprofil erlaubt das.»

Die Pendelbahn wäre ein grosser Gewinn für den Tourismus auf der Sonnenseite von Wildhaus, findet Peter Koller. Schlittler könnten dank ihr im Winter bequem auf die Alp Fros gelangen, um von dort nach Gamplüt herabzufahren. Wenn er die Pendelbahn bauen könne, werde der Skilift verschwinden.

Zweites Leben als Materialseilbahn

Im Rietbad gab es noch einen weiteren Skilift, der von der Schwägalpstrasse in Richtung Süden bis zur Alp Friessen führte. Er wurde Mitte Dezember 1966 in Betrieb genommen. Er war 1,46 Kilometern lang. Das kann man einem Artikel im «Toggenburger Tagblatt» von 2016 entnehmen.

In einem Forum für Berggänger und Skifahrer hiess es, die Anlage sei seit 2005 stillgelegt, was bedeutet, dass sie doch fast 40 Jahre in Betrieb war. 2014 wurde sie demontiert und abtransportiert. Teile davon wurden als Materialseilbahn für das Berggasthaus auf dem Rotsteinpass wiederverwendet.

