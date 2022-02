Giftköder im Toggenburg: Hund in der Tierklinik

NESSLAU/UNTERWASSER Hundehasser: Hund mit präpariertem Cervelat vergiftet Ein Hundehalter aus Unterwasser musste seinen Vierbeiner in die Tierklinik bringen. Ähnliche Vorfälle gibt es nicht nur im Toggenburg immer wieder. Die Polizei bittet, ihr das in jedem Fall zu melden. Martin Knoepfel Aktualisiert 28.02.2022, 15.27 Uhr

Blacky wurde anfang 2019 im Toggenburg vergiftet. Bild: PD

Die Meldung schreckt seit dem Sonntag Hundebesitzer im Obertoggenburg auf: Ein Hund aus Unterwasser war in die Tierklinik in Nesslau gebracht worden, nachdem er offenbar einen als Giftköder präparierten Cervelat gefressen hatte. Das wurde auch in den sozialen Medien verbreitet.

Bei der Tierklinik war auf Anfrage nur zu erfahren, dass Auskünfte frühestens in zwei Wochen erteilt werden und das auch nur, wenn der Besitzer des Hundes zustimmt.

Fälle auch in Bütschwil und Wattwil

Meldungen über vergiftete Köder, die wahrscheinlich von Hundehassern gelegt werden, gibt es immer wieder. Im letzten Oktober konnte eine Hundehalterin in Bütschwil gerade noch verhindern, dass ihr Vierbeiner ein Wursträdchen frass, das mit Rattengift präpariert worden war.

Vor zwei Jahren hatte in Wattwil der damals 16-jährige Jack-Russell-Terrier Blacky einen Köder mit Schneckengift-Körnern gefressen. Der Fall erregte grosses Aufsehen und wurde auch in den sozialen Medien eifrig kommentiert. Blacky starb trotz einer Magen-Darm-Spülung. Der Fall ist bis heute ungelöst, obwohl ein Toggenburger Tierfreund eine Belohnung von 10'000 Franken für die Aufklärung ausgesetzt hatte.

Polizei: Vorfälle konsequent melden

Die Medienstelle der Kantonspolizei hatte im letzten Oktober erklärt, dass die Polizei im Durchschnitt etwa eine Meldung pro Monat erhalte. Die Medienstelle riet damals, Vorfälle mit Giftködern zu melden.

Der Grund: Nur wenn solche Vorfälle konsequent gemeldet werden, weiss die Polizei, ob es an einem Ort eine Häufung von Giftködern gibt. Wie auf Anfrage bestätigt wurde, hat die Kantonspolizei bisher keine Meldung über Giftköder mit Bezug zu Unterwasser erhalten

Tiefe Aufklärungsquote

Allerdings würden solche Vorfälle selten aufgeklärt, hiess es weiter. Der Grund: Auch wenn ein Hundehalter verhindern könne, dass sein Liebling einen Giftköder fresse, gebe es meist keine verwertbaren Spuren mehr auf dem Köder. Die Köder seien verderbliche Ware und hätten vielleicht schon tagelang in der Natur herumgelegen. Rattengift werde für Giftköder oft verwendet, weil es leicht zu beschaffen sei.

Es komme aber auch immer wieder vor, dass in den sozialen Medien derartige Meldungen, die zudem mehrere Jahre alt seien, geteilt würden. Es sei dann nicht mehr festzustellen, was wahr daran sei und was erfunden, hiess es bei der Medienstelle der Kantonspolizei.