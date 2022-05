Angehende Umweltingenieure unterstützen Nesslau und Lichtensteig

Nesslau/Lichtensteig Stärken, Potenzial und ganz viele Ideen: So unterstützen Studierende zwei Toggenburger Gemeinden auf dem Weg in die Zukunft Studierende des Bachelor-Lehrgangs Umweltingenieurwesen befassen sich intensiv mit der Zukunft von Lichtensteig und Nesslau. In drei Modulen innerhalb einer Vertiefung erarbeiten sie Ideen für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung. Was daraus entstehen soll und wie die Gemeinden davon profitieren können, erklären die Coaches der Studierenden. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Die Organisation der Workshops lag in den Händen der Studierenden, von der Einladung über die Dekoration bis zur Moderation. Bild: PD

Das Toggenburg mag den meisten Studierenden an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil nichts gesagt haben. Doch das hat sich geändert. Im September reisten sie nach Lichtensteig und später nach Nesslau. Die Aufgabe in dieser Projektwoche und während des folgenden Herbstsemesters war, mit den Gemeindebehörden und mit Einwohnerinnen und Einwohnern zu sprechen, die Situation zu analysieren, Stärken und Potenziale festzustellen.

Die Studierenden haben sich ein gutes Bild von den beiden Gemeinden machen können, sagt Birgit Reutz. Sie leitet die Vertiefung Umweltsysteme und nachhaltige Entwicklung, für welche sich diese Gruppe angehender Umweltingenieure entschieden hat.

Der Blick der Studierenden von aussen auf die Wirtschaft, den Lebensraum, die Kultur und die Natur wurde mit verschiedenen Lokalexperten diskutiert, sagt Yvonne Pirchl-Zaugg, die Partnerregion-Beauftragte. Mit dabei waren auch Mathias Müller, der Stadtpräsident von Lichtensteig, der Nesslauer Gemeindepräsident Kilian Looser und Vertreterinnen von Energietal Toggenburg.

Die beiden Gemeindepräsidenten haben ihre jeweilige Gemeinde als Studienobjekt zur Verfügung gestellt und sind damit auch eine intensive Zusammenarbeit mit den Studierenden eingegangen. Energietal Toggenburg kommt eine beratende Rolle zu.

Die Bevölkerung wurde an Workshops eingebunden

Bereits nach der Situationsanalyse haben sich die Studierenden überlegt, in welche Richtung sich Lichtensteig und Nesslau entwickeln könnten. «Es gibt jeweils eine Fülle an Möglichkeiten und Ideen», sagt Birgit Reutz. «Wir schränken uns aber thematisch ein, so sind die Chancen auf eine erfolgreiche Umsetzung grösser.»

Das Städtli will biodiverser werden: Lösungen dazu werden im Rahmen des nachhaltigen Entwicklungsprojekts erarbeitet. Bild: Belinda Schmid

Die Analysen und Diskussionen haben gezeigt, dass in Lichtensteig gerade die Themen Kulinarik und Biodiversität in besonderem Masse besprochen werden. In Nesslau stehen der Tourismus und die Landwirtschaft im Fokus. «Mit diesen Themen und Fragen, die damit zusammenhängen, haben wir die Bevölkerung der jeweiligen Gemeinden zu einem Workshop eingeladen», sagt Birgit Reutz.

Zum einen ging es darum, dass die Einwohnerinnen und Einwohner miteinander Ideen für eine nachhaltige Gemeinde entwickeln. Zum anderen aber sollten die Studierenden auch merken, was es für die Organisation einer solchen Veranstaltung alles braucht, fügt Yvonne Pirchl-Zaugg hinzu. Von der Reservation des Saals über die Einladung bis zur Dekoration und der Moderation der Thementische lag alles in den Händen der Studierenden.

Die grosse Resonanz in der Bevölkerung hat die beiden Modulleiterinnen gefreut. «In beiden Gemeinden durften wir eine bunt gemischte Gruppe an interessierten Menschen begrüssen und schnell sind lebhafte Diskussionen entstanden», erzählt Yvonne Pirchl-Zaugg. «Es war eine gegenseitige Wertschätzung zu spüren, welche den Studierenden viel Energie gibt.»

Ein Dutzend Projektideen wird der Bevölkerung vorgestellt

An den verschiedenen Tischen der Workshops seien viele Ideen erwähnt worden, die sich bereits nach der Situationsanalyse gezeigt hätten, sagt Birgit Reutz zu den ersten Ergebnissen. Die Studierenden haben eine Fülle an Wünschen, Gedanken und Impulsen zurück ins Studienzimmer genommen.

In Nesslau ist die Wertschöpfung durch Landwirtschaft und Tourismus ein Thema der Diskussionen. Bild: Franz Steiner

Es wäre aber unrealistisch, diese alle zu verfolgen, gibt sich Birgit Reutz realistisch. Darum haben sich die Studierenden wiederum mit den beiden beteiligten Gemeindepräsidenten und mit Energietal Toggenburg zusammengesetzt, um festzulegen, an welchen Projektskizzen weitergearbeitet wird.

An einem öffentlichen Anlass, der am Mittwoch, 1. Juni, von 14.30 bis 17 Uhr in der Kalberhalle in Lichtensteig stattfindet, werden zwölf Projekte vorgestellt. Aus diesen werden fünf bis sechs ausgewählt, die mit Hilfe von Arbeitsgruppen aus der Bevölkerung umgesetzt werden sollen.

«Wir haben zwei Rahmenbedingungen für die Ideen: Sie müssen eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen und durch die Bevölkerung umsetzbar sein», präzisiert Yvonne Pirchl-Zaugg. Gerade bei der Realisierung sei die Eigeninitiative der Bevölkerung von Lichtensteig und Nesslau gefragt. «Dafür sind wir auf Zugpferde angewiesen, die diese Ideen aufnehmen und umsetzen.»

Erste Resultate könnten 2023 sichtbar sein

Nach den Sommerferien geht es mit dem Projekt weiter. Den Studierenden bleiben gerade einmal sieben Wochen, um die Kooperation mit den beiden Partnergemeinden und somit das Projekt abzuschliessen. «Wir werden an einer öffentlichen Abschlussveranstaltung unsere Erkenntnisse und Lösungsvorschläge den Gemeinden Lichtensteig und Nesslau übergeben», erklärt Yvonne Pirchl-Zaugg.

Dann sind die Arbeitsgruppen in der Verantwortung. Wenn es möglich ist, könnten im Rahmen der Budgets für das Jahr 2023 erste Gelder für die Umsetzung gesprochen werden. Birgit Reutz und Yvonne Pirchl-Zaugg glauben daran, dass dies auch gelingen wird. Das jedenfalls zeigen die Erfahrungen der beiden in anderen Regionen.

Die Studierenden präsentieren ihre Projektskizzen für die Gemeinden Lichtensteig und Nesslau am Mittwoch, 1. Juni, ab 14.30 Uhr in der Kalberhalle in Lichtensteig. Anschliessend findet ein Apéro statt. Anmeldungen nimmt bis am 25. Mai die Gemeinde Lichtensteig entgegen: Telefon 058 228 23 99 oder info@lichtensteig.sg.ch. Der Anlass wird auf www.lichtensteig.ch online übertragen.

