Nesslauer Zauberformel ist umstritten: Die SVP nimmt einen Gemeinderatssitz der FDP ins Visier Die SVP greift in Nesslau an: Sie möchte der FDP einen Sitz im Gemeinderat abnehmen. Vor vier Jahren scheiterte sie mit demselben Vorhaben noch. Sabine Camedda 02.09.2020, 18.00 Uhr

Nesslau steht ein interessanter Wahlherbst bevor: Sowohl im Gemeinderat als auch im Schulrat und in der GPK bewerben sich mehr Kandidierende als es Sitze gibt. Bild: Martin Lendi

Die FDP regiert die Gemeinde Nesslau. Seit vielen Jahren stellen die Liberalen den Gemeindepräsidenten. Seit der letzten Gemeindevereinigung am 1.Januar 2013 besetzt Kilian Looser das Amt.

Der Steiner, der zudem ein Kantonsratsmandat innehat, stellt sich am

27. September zur Wiederwahl. Er ist der einzige Kandidat, seine Wiederwahl verkommt so quasi zur Formsache.

Ebenfalls fest im Sattel sitzt mit dem Schulratspräsidenten Hansjörg Huser ein weiterer FDP-Politiker. Der Ennetbühler ist motiviert für die mittlerweile vierte Amtsperiode. Dass sich nebst ihm niemand um das Amt des Schulratspräsidenten bewirbt, kann als Zeichen der Wertschätzung gewertet werden. Der Schulratspräsident besetzt von Amtes wegen einen Sitz im Gemeinderat.

FDP möchte die Zurücktretenden ersetzen

Seit zwei Amtsperioden setzt sich der Gemeinderat von Nesslau aus drei Mitgliedern der FDP und zwei der SVP zusammen. Diese Zauberformel ist jedoch umstritten. Bereits vor vier Jahren lancierte die SVP einen Angriff auf einen Sitz der Liberalen.

Diese Taktik ging nicht auf, der neu kandidierende Markus Wick­li bugsierte den wieder antretenden Christian Rutz mit nur gerade vier Stimmen mehr aus dem Gemeinderat. Nun versucht es die SVP ein zweites Mal.

Durch die Rücktritte von Bernhard Güttinger und Hans Kuhn gibt es zwei Vakanzen im Gemeinderat. Die FDP schickt als deren Ersatz Erika Egli-Wickli und Hansueli Roth ins Rennen. Ausserdem stellt sich die Bisherige Andrea Abderhalden-Hämmerli für weitere vier Jahre zur Wahl.

Die SVP hat nebst ihren beiden bisherigen Räten Trudi Rutz und Markus Wickli neu Rolf Habegger nominiert. Ihr sei es wichtig, dass das Gewerbe im Gemeinderat vertreten sei, schrieb die SVP im Juli in einer Mitteilung zur Nomination.

Zur Wahl stehen Personen aus allen fünf Dörfern

Die FDP schickt insgesamt ein Dutzend Personen in die Gemeindewahlen. Sie ist überzeugt, dass sie der Bevölkerung kompetente und motivierte Kandidaten aus allen fünf Dörfern zur Wahl stelle, hiess es seitens der FDP.

Ob alle in die Behörden einziehen können, wird sich am Wahlsonntag zeigen. Leicht wird dieser Weg nicht, denn nebst dem Gemeinderat gibt es sowohl im Schulrat als auch in der GPK mehr Bewerber als Sitze.

Für die sechs Sitze im Schulrat bewerben sich die bisherigen Samuel Bauert (FDP), Fridolin Hartmann (SVP), Maya Tischhauser-Roth (FDP) und Daniela Veya-Abderhalden (parteilos). Als neue Kandidatinnen steigen Ursina Huser (CVP), Petra Scheiwiller (FDP) und Regula Scherrer (SVP) ins Rennen.