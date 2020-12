Nesslau/CobAn Corona ist zweitrangig: Wie Lilian Hässig nach einem Hurrikan der Bevölkerung von Guatemala hilft Seit fünf Jahren lebt die Nesslauerin Lilian Hässig in Guatemala. Das Land und die Bevölkerung haben mit der Coronapandemie, politischen Unruhen und grossen Schäden nach einem Hurrikan ein schweres Jahr hinter sich. Sabine Camedda 09.12.2020, 05.00 Uhr

Angesichts der Überschwemmung als Folge des Hurrikans Eta ist das Coronavirus in der guatemaltekischen Stadt Cobán in den Hintergrund gerückt. Bild: PD

Als eine Auswanderin bezeichnet sich Lilian Hässig nicht. Vor fünf Jahren hat sie zwar die Zelte in der Schweiz abgebrochen und lebt seither in Guatemala. Aber ob das für immer ist? Sie weiss es nicht, denn: «Nichts ist definitiv.»

Die Nesslauerin kannte den Staat in Mittelamerika von einem Einsatz in Freiwilligenarbeit. Drei Monate war sie dort als Menschenrechtsbeobachterin für Peace Watch Switzerland engagiert. «Danach habe ich versucht, mit Guatemala in Verbindung zu bleiben», erzählt sie.

Mehrere Besuche vor der Ausreise

Lilian Hässig, die Nesslauerin lebt in der Nähe von Cobán in Guatemala. Bild: PD

Das ist ihr gelungen, indem sie sich dem Guatemala-Netz in Zürich angeschlossen hat. Für dieses organisierte und leitete sie gemeinsam mit einem Mitstreiter zwei Studienreisen. So sei nach und nach der Wunsch gewachsen, länger in diesem Land zu leben. Als sich ihr die Möglichkeit geboten hat, für sechs Monate in Guatemala zu arbeiten, hat sie diese Gelegenheit gepackt.

Zwei Jahre später ist sie dann nach Guatemala ausgereist. Dort hat sie sich nahe der Stadt Cobán im Departement Alta Verapaz niedergelassen. Die Schweizerin betätigt sich als Englisch- und Deutschlehrerin, als Reiseleiterin in ihrer Region und arbeitet in einem privaten Naturschutzgebiet mit, zu welchem eine Lodge gehört. Sie lebt in einem Haus im Grünen, in welchem sie auch Gäste beherbergt.

Lilian Hässig engagiert sich für die Vermarktung lokaler Produkte

Seit ihrem ersten Besuch kennt Lilian Hässig gute und engagierte Menschen, zu denen sie eine besondere Beziehung pflegt. Unter ihnen sind viele, die von den Mayas abstammen. Gerade die indigenen Völker leiden noch unter den Spätfolgen des langen Bürgerkriegs, der 1996 zu Ende gegangen ist.

Lilian Hässig engagiert sich auf einem Solimarkt, auf dem lokale Produkte verkauft werden. Bild: PD

Dieser Teil der Bevölkerung besitzt oftmals nur das Nötigste. Was in der Familie gebraucht wird, pflanzen sie selbst auf ihren Feldern an. Alles, was übrig bleibt, verkaufen sie auf dem Markt. «In der Provinz Alta Verapaz gibt es viel Kaffee, Kakao und Kardamom», erzählt Lilian Hässig. Sie engagiert sich darum in einem kleinen Kollektiv, dem Komonil Tezulutlán, mit dem sie auf einem Solimarkt lokale Produkte vermarktet und verkauft.

Ökologisches Gleichgewicht stimmt nicht mehr

Seit ihrer Ankunft in Alta Verapaz sieht Lilian Hässig, wie sich das Land verändert. Die Bevölkerung wächst, es braucht mehr Nahrungsmittel. «Grossflächige Rodungen von Waldgebieten sollen mehr Platz schaffen, um Mais anzubauen», erklärt sie. An vielen Orten kommen Edelmetalle vor, was Begehrlichkeiten weckt.

Auch die Wasserkraft soll vermehrt genutzt werden. «Die Mächtigen des Landes nehmen aber keine Rücksicht auf die indigene Bevölkerung, sondern fahren, wenn nötig, auch mit Bulldozern auf», beschreibt Lilian Hässig die Situation. Das Land verfüge zwar über genügend Wasser, dennoch fehlt es in den Dörfern an Trinkwasser. Krankheiten und Dürre sind die Folge.

«Das ökologische Gleichgewicht stimmt nicht mehr», fasst die Toggenburgerin es in Worte. Und die Regierung? Die sei korrupt und bleibe untätig, spanne mit internationalen Unternehmen zusammen. Der Strom, der mit der Wasserkraft hergestellt wird, kann verkauft und in andere Länder exportiert werden.

Budget 2021 sorgt für Proteste

Nach dem Coronavirus folgte mit dem Hurrikan Eta eine weitere grosse Herausforderung für die Guatemalteken. Bild: PD

Die Regierung politisiere am Volk vorbei, findet Lilian Hässig. Doch die Bevölkerung wehrt sich. Mit Protesten in der Hauptstadt kritisierte sie vor einigen Wochen das Budget für das Jahr 2021, das tiefere Ausgaben für Bildung und Gesundheit vorsieht, aber mehr Geld für Projekte, an welchen private regierungsnahe Unternehmer viel Geld verdienen. Die Guatemalteken waren erfolgreich, das Budget wurde zurückgenommen. Die Proteste gehen aber weiter. «Es nehmen alle Schichten daran teil», sagt Lilian Hässig, die nicht weiss, wie sich die Situation entwickeln wird.

Ebenso unklar ist, wie das Land weiterhin mit dem Coronavirus umgeht. Dieses bestimme den Alltag im Land weit weniger als in anderen Ländern. «Guatemala hat nicht sehr hohe Zahlen, aber es werden auch nicht sehr viele Menschen getestet», erklärt Lilian Hässig. Social Distancing sei zwar auch ein Thema, die Umsetzung aber sehr schwierig.

«Viele Guatemalteken, vor allem die indigenen, leben in grossen Familienverbänden mit mehreren Generationen zusammen. Da wird es schwierig mit Abstand halten.»

Auswirkungen hat die Pandemie auf den öffentlichen Verkehr, der sehr schlecht funktioniert, und auf die Schule. Homeschooling funktioniere nur in den urbanen Zentren, in ländlichen Gegenden fehle die Infrastruktur für den Unterricht online.

Hurrikan brachte grosse Verwüstung

Über all das brach Anfang November eine Naturkatastrophe herein. «Es war sehr bedrohlich, hat tagelang geregnet und gestürmt», erzählt Lilian Hässig. Schliesslich traf der Hurrikan Eta, der schlimmste seit 22 Jahren, mit voller Wucht auf das mittelamerikanische Land. Flüsse traten über die Ufer, Erdrutsche verschütteten Strassen und sogar ganze Dörfer. Anderswo ist der Grundwasserspiegel gestiegen und hat ein Dorf überflutet. Wie viele Menschenleben der Sturm gefordert hat, ist unklar.

Die Schäden sind enorm, Brücken wurden weggespült und Strassen somit unpassierbar. Bild: PD

Noch bevor das ganze Ausmass der Katastrophe bekannt war, folgte ein zweiter Tropensturm. Weniger heftig zwar, aber: Die Böden waren gesättigt und konnten nichts mehr aufnehmen. Lilian Hässig sagt:

«Diese Stürme haben die verletzlichsten Menschen getroffen.»

Die Plantagen vieler Indigenen sind zerstört worden und mit ihnen die Mais- und Bohnenpflanzen. «Sie haben nicht nur ihre Nahrungsgrundlage verloren, sondern auch die Möglichkeit, auf dem Markt ein kleines Einkommen zu generieren», sagt Lilian Hässig. Es drohen Krankheiten, weil das Trinkwasser verschmutzt ist, und eine Hungersnot.

Anzahl von den Unwettern betroffene Personen Die Zeitung «El Periodico» in Guatemala hat am vergangenen Sonntag aktuelle Zahlen zu den Unwettern von Anfang November veröffentlicht. Landesweit sind 2,41 Millionen Menschen von den Unwettern betroffen. In der Provinz Alta Verapaz, in welcher Lilian Hässig wohnt, sind es allein 471'378 Personen. Es ist somit das Departement mit der höchsten Zahl. Die Unwetter haben bisher 60 Todesopfer gefordert, 100 Personen sind noch vermisst. 200 Dörfer sind nach wie vor von der Umwelt abgeschnitten. Mehr als 30'000 Personen sind in Notunterkünften und über 278'000 Personen befinden sich in inoffiziellen Notunterkünften.

Komonil Tezulutlán brachte Nahrung und Kleider

Lilian Hässig und ihre Mitstreiter vom Komonil Tezulutlán sind schnell aktiv geworden, haben angefangen, Spenden zu sammeln. Schon mehrere Male konnten sie Nahrung und Kleider zu den Menschen bringen, die vom Hurrikan schwer getroffen wurden. Lilian Hässig hat in der Schweiz ein Spendenkonto eingerichtet, auf welches ihre Freunde und Bekannte bereits Geld gespendet haben.

Die Hilfe wird auch zur ländlichen Bevölkerung gebracht. Bild: PD

«Guatemala bekommt zwar schon auch internationale Hilfe, doch die wird über die Regierung verteilt und kommt nicht sicher zu den Menschen, die sie am nötigsten hätten», sagt Lilian Hässig. Sie und das Komonil Tezulutlán hingegen stellen sicher, dass die Spenden an den richtigen Ort gelangen.

«Ich bin mir bewusst, dass wir nur einen Tropfen auf den heissen Stein bewirken. Aber es gibt viele private Initiativen und daraus ergeben sich letztlich viele Tropfen.»

Lilian Hässig ist sich sicher, dass viele Betroffene für längere Zeit Unterstützung benötigen. Das Kollektiv legt aber Wert darauf, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Die begünstigten Familien müssen sich schriftlich verpflichten, ihren Beitrag zu leisten.

Lilian Hässig erzählt ein Beispiel: Es nütze viel, den Frauen Webgürtel und Fäden zu geben, damit sie wieder Kleidungsstücke weben können. «So können die Frauen ein Einkommen generieren. Und sie haben beim Weben einen Treffpunkt, um zusammen zu sein und gemeinsam das Trauma zu verarbeiten.»

Guatemala Guatemala liegt in Zentralamerika zwischen Mexiko und El Salvador und Honduras. Mit rund 110'000 Quadratkilometern ist das Land etwa zweieinhalbmal so gross wie die Schweiz. Es grenzt im Osten an den Atlantik, im Westen an den Pazifischen Ozean. Guatemala ist das bevölkerungsreichste Land in Zentralamerika. Rund 40 Prozent der Bevölkerung stammt von den Mayas ab, der Anteil der Mestizen beträgt rund 55 Prozent. Guatemala zählt als Auswanderungsland. Hingegen wandern nur wenige Personen aus dem Ausland ein. Guatemala ist die grösste Volkswirtschaft in Mittelamerika, aber auch die ärmste. Rund 60 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, mindestens 18 Prozent in extremer Armut. Viele Menschen betreiben Landwirtschaft. Diese dient in erster Linie dem eigenen Überleben. Was davon übrig bleibt, können die Menschen auf dem Markt verkaufen.

Wer Lilian Hässig und das Komonil Tezulutlán unterstützen möchte, kann das tun über das Konto CH84 8080 8006 6961 0501 7 bei der Raiffeisenbank 6000 Luzern, zu Gunsten von Lilian Hässig, Tontem, Cobán, Alta Verapaz, Vermerk Hurricane Eta.