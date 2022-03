Weiterbildungskurs für Toggenburger Feuerwehrkader

Zuerst Material, dann auch Personal: So arbeiten die Feuerwehren und der Zivilschutz bei Grossereignissen zusammen

Noch bis am Samstag bilden sich die Offiziere und Unteroffiziere der Toggenburger Feuerwehren in Nesslau weiter. Sie lernen dabei unter anderem, auf welche Einsatzmittel sie bei Überschwemmungen oder Bränden in Tiefgaragen zurückgreifen können.