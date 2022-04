Neubau Wiese der Ortsgemeinde im Nesslauer Zentrum wurde bezogen.

Nesslau Verdichtetes Bauen sichtbar machen: Der Neubau Wiese im Nesslauer Zentrum wurde bezogen Zahlreiche Nesslauer Ortsbürger folgten der Einladung zur Bürgerversammlung. Sie erhielten ein Bündel an Informationen, darunter auch über die Überbauung Wiese. Adi Lippuner 27.04.2022, 14.00 Uhr

Die Ortsgemeinde Nesslau hat die Überbauung Wiese mit 31 Wohnungen und drei Geschäften im Zentrum realisiert. Bild: Adi Lippuner

Von 740 Ortsbürgerinnen und -bürgern waren am Dienstagabend an der Versammlung im Büelensaal 95 Stimmberechtigte anwesend. Gemäss Präsident Köbi Rutz sind dies 12,8 Prozent, «und damit ein gutes Zeichen». Im Zentrum stand die Information über die – im Ortszentrum – realisierten drei Mehrfamilienhäuser. «Die verdichtete Bauweise wird sichtbar, haben wir doch auf nur 2700 Quadratmetern 31 Wohnungen und drei Geschäfte erstellen können», so Köbi Rutz.