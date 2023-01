Restaurant Krone in Nesslau wird abgerissen

Nesslau Sie war Stammbeiz, Jodlerhochburg und eines der letzten Fasnachtslokale im Obertoggenburg: Mit der «Krone» verschwinden viele Erinnerungen Die Dorfmitte von Nesslau wird neu überbaut. Der Landgasthof Krone muss Mehrfamilienhäusern weichen. Am Dienstag begannen die Abbrucharbeiten des markanten Gebäudes. Larissa Flammer 25.01.2023, 15.37 Uhr

Zaungäste verfolgen die Abbrucharbeiten. Bild: Franz Steiner

Seit bald vier Jahren wird in der Nesslauer «Krone» nicht mehr gewirtet. Doch beschriftet war der Landgasthof immer noch. Und für viele in der Bevölkerung gehörte das markante Gebäude mit dem auf der Unterseite bemalten Dachüberstand nach wie vor zum Ortsbild. Doch damit ist Schluss. Am Dienstag fuhr der Bagger auf und machte kurzen Prozess mit dem Holzbau.

Die «Krone» weicht einer Überbauung mit drei Mehrfamilienhäusern und einer Tiefgarage. 16 Wohnungen sowie eine Gewerbefläche im Erdgeschoss eines der Gebäude sind geplant. Bauherrin und Grundeigentümerin ist die ARS Immobilien AG. Sie verpasst der Dorfmitte von Nesslau ein neues Gesicht. Im Frühling 2025 soll die Überbauung fertiggestellt sein.

Die Abbrucharbeiten des ehemaligen Restaurants wurden am Dienstag von einer Handvoll Zaungästen mitverfolgt. Sie erinnerten sich dabei vielleicht an die eine oder andere schöne Stunde, die sie mit dem langjährigen Wirtepaar Rös und Albert Wittenwiler verbracht hatten. Mehr als 15 Jahre führte das Paar den Landgasthof, bevor es im Frühling 2019 in Pension ging und die «Krone» verkaufte. «Es gibt Einfacheres, als einen Nachfolger zu finden», sagte Albert Wittenwiler damals gegenüber dieser Zeitung.

Die SRF-Sendung «Potzmusig Beizetour» aus dem Jahr 2014. Quelle: SRF-Musik

Auch «Potzmusig Beizetour» macht in der «Krone» Halt

Mit dem Restaurant machten sich Rös und Albert Wittenwiler weit über die Region hinaus einen Namen als Volksmusiklokal. Zweimal jährlich veranstalteten sie Jodlersonntage – jeweils am zweiten Sonntag im Juni sowie am Bettagsonntag –, an denen bekannte Formationen zu Gast waren. Zu den Highlights zählte sicher auch die Aufzeichnung der SRF-Sendung «Potzmusig Beizetour» mit Moderator Nicolas Senn, die 2014 in der «Krone» stattfand.

Gäste aus der ganzen Schweiz pilgerten jeweils zu den Jodlersonntagen des Landgasthofs Krone. Bild: Franz Steiner

Das Restaurant wurde nicht nur von Volksmusikfreunden geschätzt. Handwerker fanden sich regelmässig in der «Krone» zum Znüni ein, Wanderer zum Kaffee und Einheimische zum Feierabendbier. Für Durchreisende sowie Feriengäste bot der Landgasthof mit 28 Betten auch Übernachtungsmöglichkeiten. Zudem war das Restaurant eines der letzten Lokale im Obertoggenburg, das an der Fasnacht noch eine Dekoration hatte.

Fasnächtler in der «Krone». Bild: Franz Steiner