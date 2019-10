Nesslau: Sechsjähriger rennt in E-Bike und muss ins Spital Weil er unvermittelt die Strasse überquerte, stiess ein Junge in Nesslau mit einem E-Bike-Fahrer zusammen. Er wurde unbestimmt verletzt.

In Nesslau stiess ein Sechsjähriger mit einem E-Bike-Fahrer zusammen. (Symbolbild: Daniel Karmann/Keystone)

(kapo/rus) Am Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, war ein 55-Jähriger auf der Lutenwilerstrasse in Nesslau mit seinem E-Bike von Lutenwil in Richtung Nesslau Zentrum unterwegs. Bei der Ebenhalde querte ein 6-jähriger Junge unvermittelt die Strasse und rannte dabei von links in das E-Bike. Durch den Zusammenstoss stürzte der Junge und verletzte sich unbestimmt. Er musste von der Rettung ins Spital gefahren werden.