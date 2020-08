Nesslau: Ölverschmutzte Strasse verursacht Unfall – Die Kantonspolizei sucht nach Zeugen Am Sonntag, um 17 Uhr, ist es auf der Hauptstrasse zu einem Selbstunfall gekommen. Als Unfallursache steht eine mit Öl verschmutze Strasse im Vordergrund. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 31.08.2020, 10.15 Uhr

Aufgrund des Öls auf der Strasse geriet das Fahrzeug eine 24-jährigen Frau ins Schleudern. Bild: Kapo

(kapo/uh) Eine 24-jährige Frau war mit ihrem Auto von Neu St.Johann in Richtung Stein unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe Giessen geriet ihr Auto ins Schleudern. Es überquerte die Gegenfahrbahn und befuhr eine steilen Wiesenböschung, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen. Anschliessend prallte es erneut auf die Strasse und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.