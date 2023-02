Luteren-Brücke: Bürger ist gegen Neubau und für Sanierung

Nesslau Neubau der Luteren-Brücke ist eigentlich rechtskräftig – nun fordert ein Bürger die Prüfung einer Sanierung und holt die Gemeinde Nesslau auf seine Seite Eigentlich ist der Neubau der Luteren-Brücke in Ennetbühl beschlossene Sache und rechtskräftig. Jetzt fordert ein Nesslauer Bürger, eine mögliche Sanierung soll überprüft werden. Mit Erfolg: Auch die Gemeinde Nesslau ist mittlerweile für eine Sanierung. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luteren-Brücke soll abgerissen und neu gebaut werden. Ein entsprechender Beschluss ist rechtskräftig. Bild: PD

Es ist schon fast drei Jahre her, dass der Kantonsrat entschieden hat, die rund 120 Jahre alte Luteren-Brücke in Ennetbühl zu ersetzen. Die Gemeinde Nesslau sicherte im April 2020 ihre finanzielle Beteiligung in Höhe von knapp 456'000 Franken zu. Der Entscheid um den Brückenneubau – 100 Meter lang und gut sechs Millionen Franken schwer – ist mittlerweile rechtskräftig.

Nun kommt allerdings Bewegung in die vermeintlich beschlossene Sache. Am 9. Oktober hat ein Nesslauer Bürger, Christoph Deutsch, beim Kanton eine aufsichtsrechtliche Anzeige gegen das Tiefbauamt eingereicht, welches für das Projekt zuständig war. «Als ich gehört habe, dass die Luteren-Brücke abgerissen werden soll, hatte ich ein Bauchgefühl. Ich dachte mir: ‹Früher sind doch dort Panzer durchgefahren›», sagt Deutsch auf Anfrage.

Sanierung wurde gar nie in Betracht gezogen

Er kontaktiert mehrere Ingenieure, welche sich die Brücke genauer anschauen. Alle kommen zum Schluss, dass eine Sanierung der Luteren-Brücke, bei der es sich um eine sehr robuste Stampfbetonkonstruktion handelt, völlig ausreichend wäre.

«Das Tiefbauamt hat sich wohl aber gesagt: ‹Okay, die Brücke ist schon 120-jährig, die reissen wir ab.› Ohne die Möglichkeit einer Sanierung in Betracht zu ziehen.»

Im Schreiben kritisiert Deutsch, dass dem Kantonsrat lediglich fünf Neubauvarianten, jedoch keine Sanierungsvarianten unterbreitet wurden. Ausserdem wurde die Schutzwürdigkeit der Brücke nicht überprüft. Weiter verlangt Deutsch eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch das Amt für Umwelt.

Auf das Schreiben von Christoph Deutsch vom Oktober 2022 nimmt das Tiefbauamt am 14. November Stellung. Es beantragt, der Anzeige von Deutsch keine Folge zu leisten. Zu dem Zeitpunkt steht der Entscheid des Kantons noch aus.

Bei der 120-jährigen Luteren-Brücke handelt es sich um eine der ersten Stampfbetonbrücken der Schweiz. Ein Gutachten stuft die Brücke als erhaltenswert ein. Bild: Sabine Camedda

Er stösst bei der Gemeinde Nesslau auf offene Ohren

Doch Deutsch gibt nicht auf. Nun wendet er sich an die Gemeinde Nesslau, erklärt dem Gemeindepräsidenten Kilian Looser seine Erkenntnisse: dass es sich bei der Luteren-Brücke um eine Stampfbetonbrücke handle, diese extrem robust sei und eine Sanierung der Fahrbahnplatte komplett ausreiche. «Der Gemeindepräsident hat natürlich kein Interesse daran, Geld aus dem Fenster zu werfen. Daher stiess ich bei der Gemeinde in der Sache auf offene Ohren», sagt Deutsch.

Kilian Looser, Gemeindepräsident von Nesslau. Bild: Arthur Gamsa

Am 20. Januar 2023 schreibt der Gemeinderat Nesslau an das Bau- und Umweltdepartement sowie das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen, aufgrund der umfangreichen Abklärungen von Christoph Deutsch, den Neubau der Brücke aus Kosten-, aber auch Umweltschutzgründen neu zu überprüfen. Gemeindepräsident Kilian Looser wird im Schreiben wie folgt zitiert:

«Mit dem neuesten Wissensstand würde der Gemeinderat dem Projekt nicht mehr zustimmen beziehungsweise dieses kritisch hinterfragen.»

Falls er nichts von der Regierung hört, wird er selbst aktiv

In einem vorerst letzten Schreiben vom 27. Januar 2023 wendet sich Christoph Deutsch an die Regierungsrätin Susanne Hartmann. Darin zeigt er sich zufrieden mit der Antwort des Nesslauer Gemeinderats. Ausserdem schreibt Deutsch, er hoffe, die Regierungsrätin könne nachvollziehen, dass mit einer Sanierungsmassnahme die Kosten und Umwelteinwirkungen massiv gesenkt werden können.

Er bittet Susanne Hartmann, einen Projektstopp zu erwirken, und fügt an: «Sollte die Regierung der Meinung sein, dass es in Ordnung ist, wenn eine Sanierungsvariante nicht einmal geprüft wird, so werde ich diese selber in Auftrag geben, auch wenn ich es nicht als meine Aufgabe als einzelner Bürger betrachte.»

Christoph Deutsch betont im Gespräch, dass es ihm weder darum gehe, dass Köpfe rollen, noch wolle er sich als Held aufspielen. Er wolle lediglich eine sachliche Diskussion über die Luteren-Brücke anstossen, und dass die Möglichkeit einer Sanierung nochmals überprüft werde – auch im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit. Deutsch fügt an:

«Ich habe bisher keine Antwort auf mein Schreiben erhalten. Ich werte das als gutes Zeichen, dass mein Anliegen wirklich geprüft wird. Der Ball liegt jetzt bei der Regierung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen