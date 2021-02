Nesslau-Neu St.Johann Alternative zum Umzug: Maskierte Kinder ziehen in fasnächtlicher Tour durchs Dorf Bis und mit Sonntag, 14. Februar können Kinder in Nesslau – Neu St.Johann die Fasnacht zelebrieren. Doch nicht mit einem Umzug, sondern mit einem Spaziergang von Bänkli zu Bänkli. Halt machen sie an sechs Stationen, Überraschungen inklusive. Christiana Sutter 09.02.2021, 05.00 Uhr

Organisieren die fasnächtliche Tour durchs Dorf: (von links) Pamela Brunner, Tabea Meier, Tanja Sandmeier, Annette Krieg, Bettina Pfiffner, Marianne Wright. Bild: Christiana Sutter

Zum 72. Mal sollte dieses Jahr der Kinderfasnachtsumzug in Nesslau-Neu St.Johann durch die Strassen ziehen. Aber wie so vieles in dieser speziellen Zeit ist auch das nicht möglich. Die sechs Frauen des Kinderfasnachtskomitees wurden kreativ. «Eine unserer Frauen hatte die Idee von Bänkli zu Bänkli letztes Jahr an einem Räbenliechtliumzug gesehen», sagt Bettina Pfiffner. Bis und mit Sonntag 14. Februar können sich kleine und grosse Fasnächtler auf die Tour durchs Dorf begeben.