NESSLAU Nach zerstörendem Brand: Grosse Solidaritätswelle für das betroffene Ehepaar Sie haben diese Woche das gesamte Hab und Gut verloren. Ein Spendenaufruf hat nun aber eine grosse Resonanz ausgelöst - weit über das Toggenburg hinaus. Simon Dudle 05.03.2021, 18.58 Uhr

Der Samariterverein wurde richtiggehend überhaupt mit Spenden für das Ehepaar. Bild: TVO

In der Nacht zum Dienstag haben zwei Personen im Nesslauer Weiler Gumpist-Vorderlaad ihr ganzes Hab und Gut verloren. Ihr Haus ist am frühen Morgen samt nahe gelegenem Schopf vollständig ausgebrannt. Da es zu jenem Zeitpunkt stark windete, fing auch der Wald in der Nähe wegen des Funkenflugs Feuer.

Die Bewohner hatten das Haus selbstständig verlassen können, standen danach aber vor einem Aschehaufen und somit vor dem Nichts. Die Gemeinde stellte ihnen ein Dach über dem Kopf zur Verfügung.

Blick in die Garage des Alten Gemeindehauses in Stein, wo sich die Spenden türmen. Bild: TVO

Brandursache weiterhin unklar

Nun brandet den beiden eine grosse Solidaritätswelle entgegen, wie der Fernsehsender TVO berichtet. Der Samariterverein aus Nesslau und Stein hat eine Spendenaktion lanciert. Die Resonanz ist gross. In wenigen Stunden kamen so viele Sachspenden zusammen, dass die Garage des Alten Gemeindehaus in Stein aus allen Nähten platze und nichts mehr angenommen werden konnte. Von Gegenständen des täglichen Bedarfs über Kleider bis hin zu kleinen Möbeln wurde so manches abgegeben. Die Aktion machte weit über die Gemeindegrenzen hinaus die Runde. «Auch aus der Innerschweiz und dem Kanton Bern kamen Spenden», sagt Corinne Siegrist vom Samariterverein Stein gegenüber TVO. Noch nie im Leben habe sie so viele Telefone gehabt wie diese Woche.

Bleibt die Frage, wie es zum verheerenden Brand kommen konnte. Eine Antwort darauf gibt es weiterhin nicht, wie eine Nachfrage dieser Zeitung bei der Kantonspolizei St. Gallen am Freitag ergab.