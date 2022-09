Umsatzsteigerung um knapp 40 Prozent auf der Wolzenalp

Nesslau Knapp 40 Prozent mehr Umsatz: Goldener Herbst und optimaler Winter sorgen für Erfolgssaison auf der Wolzenalp Die Toggenburger Wolzenalp blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Ski- und Wandergebiet sieht sich in ihrem Bestreben bestätigt, künftig auf den Ganzjahrestourismus zu setzen. Alec Nedic 21.09.2022, 05.00 Uhr

Winterlandschaft auf der Wolzenalp. Bild: PD

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 geht auf der Wolzenalp als eines der erfolgreichsten in die Betriebsgeschichte ein. Der Gesamtumsatz von 1,37 Millionen Franken übertrifft das Vorjahr um knapp 40 Prozent. Davon beziffert der Verwaltungsrat den Bruttogewinn auf 276'000 Franken, was 20 Prozent des Umsatzes ausmacht.

Vor einer erfolgreichen Wintersaison lockte bereits ein milder Herbst viele Wanderlustige in die Toggenburger Natur. Dies, nachdem ein regnerischer Sommer 2021 die Sesselbahn oftmals zum Stillstand zwang.

Der hohe Umsatz lässt sich aber primär auf die gelungene Skisaison zurückführen. Der Winter brach früh über das Toggenburg herein, sodass der Pistenbetrieb bereits am 11. Dezember 2021 anlief. Eisige Nächte, eine genügend dicke Schneeschicht und gutes Wetter boten ideale Verhältnisse am Berg, obschon mangelnder Schneefall die Präparation von Top-Pisten im Tal nicht zuliess. Auch für die jüngsten Schneebegeisterten waren die Bedingungen im Kinderland, welche in der vergangenen Saison um eine weitere Attraktion erweitert wurde, optimal.

Die pandemiegeprägte Situation während der letzten Wintersaison bewegte viele einheimische Wintersportlerinnen und Wintersportler dazu, den Schneespass auf den Pisten ihrer Region zu suchen, statt in grössere Gebiete im Ausland zu fahren. Der 16. Januar 2022 bleibt der Wolzenalp als Rekordtag in Erinnerung. Der Verwaltungsrat schreibt dazu in seinem Jahresbericht:

«Wir profitierten gewiss davon, dass viele Wintersportlerinnen und Wintersportler auf das Reisen ins nahe Ausland verzichteten.»

An Rekordtagen bildeten sich Schlangen vor den Skiliften auf der Wolzenalp. Bild: PD

Bewährt hat sich in der vergangenen Saison insbesondere der Bahn- und Restaurantbetrieb. Der Umsatz der Bergbahn liegt weit über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre, wie im Jahresbericht der Wolzenalp ersichtlich ist. Mit einem rekordmässigen Gewinnanteil von 70'000 Franken trug das Bergrestaurant Wolzenalp massgeblich zum Gesamtergebnis bei.

Weg von der Saison, hin zum Ganzjahrestourismus

Das vergangene Geschäftsjahr bestätigte die Wolzenalp in ihrem Bestreben, sich weg vom Saisontourismus und hin zum Ganzjahrestourismus zu bewegen. Stark frequentierte Pisten im Winter, aber menschenleere Wanderwege im Sommer sollen der Vergangenheit angehören. Dazu möchte der Verwaltungsrat das Naturerlebnis in der Wolzenalp in allen Bereichen weiterentwickeln. Olivia Hug, Medienverantwortliche der Wolzenalp AG erläutert:

Olivia Hug, Medienverantwortliche der Wolzenalp. Bild: Christof Lampart

«Im Idealfall erreichen wir eine gleichmässige Auslastung über die gesamte Saison hinweg, unabhängig der Jahreszeit.»

Dieser Strategiewechsel soll den Gästen ein attraktives Angebot während des gesamten Jahres bieten. Die Wolzenalp erhofft sich mit der ganzjährigen Attraktivitätssteigerung, Gäste ins Gebiet zu locken, die im Winter nicht auf den Ski oder dem Snowboard stehen. Gleichzeitig möchte sich die Wolzenalp AG als konstante Arbeitgeberin präsentieren, die ihre rund zehn Vollzeitanstellungen auch über den Sommer besetzen kann.

Projekte für die Zukunft

Um dieses Ziel zu erreichen, sind verschiedene Projekte in Planung. Ein Fokus liegt auf dem schützenswerten Hochmoor, dessen Einzigartigkeit im Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung hervorgehoben wird.

Hinsichtlich der Biodiversitätsstrategie des Bundes, die vorsieht, Moore und ihren Wasserhaushalt zu verbessern, einigten sich der Kanton und die Gemeinde Nesslau auf eine gemeinsame Strategie, um dem Naturschutz und den touristischen Anliegen in der Moorlandschaft gerecht zu werden. Die Einzigartigkeit der Landschaft an Wandernde zu vermitteln sowie die Sensibilisierung für Klima, Biodiversität und Lebensraum zu fördern, ist auch das Ziel des Klimaerlebniswegs Toggenburg.

Weiter wird sich in den nächsten Jahren die Zukunft des Bergrestaurants abzeichnen, welches dringend sanierungsbedürftig ist. Die Wolzenalp steht im engen Austausch mit dem Kanton, zumal das Gebäude im Moorgebiet steht. Diese grössere Investition plant die Wolzenalp AG mit möglichst hohen Eigenmitteln zu finanzieren.