NESSLAU Keiner kann es besser: Damian Schmid holt Gold an der Berufs-EM in Graz Das Obertoggenburg ist Doppel-Doppel-Olympiasieger. Und das Obertoggenburg ist nun auch Europameister. Berufs-Europameister. Der 22-jährige Nesslauer Damian Schmid kehrt am Dienstag mit Gold im Gepäck von der Berufs-EM aus Graz nach Hause. Salome Lohner 28.09.2021

Damian Schmid feiert ausgelassen auf dem obersten Siegertreppchen. Bild: Michael Zanghellini

Im Obertoggenburg ist man sich grosse Feiern spätestens seit dem Doppel-Doppel-Olympiasieg vom Skispringer Simon Ammann gewohnt. Nun gab es mal wieder Grund zur Freude über goldiges Edelmetall. «Das Gefühl, als ich als Sieger zuoberst auf das Podest steigen durfte, war unbeschreiblich.» Das sagt Damian Schmid aus Nesslau, nachdem er am Sonntag zum Europameister der Lastwagenmechaniker erkoren worden war.

An der Berufs-EM in Graz haben rund 400 junge, fertig ausgebildete Fachkräfte aus 19 verschiedenen Nationen um eine der Medaillen in rund 45 verschiedenen Berufen gekämpft. An einem dreitägigen Wettbewerb war das Können unter Beweis zu stellen. Auch fünf St. Gallerinnen und St. Galler hatten ihr Bestes gegeben und wurden gleich mit vier Medaillen belohnt. Unter ihnen war der 22-jährige Damian Schmid.

Dem Druck standgehalten

Während der drei Wettkampftage waren insgesamt fünf Aufträge in den Bereichen Motor-Mechanik, Motor-Elektronik und allgemeine Problemfindung zu lösen. «Für jeden Auftrag hatten wir drei Stunden Zeit, in denen man sich einlesen, fokussieren und schnell, aber auch genau arbeiten musste», sagt der Toggenburger rückblickend. Beim Auftrag der Motor-Mechanik musste unter anderem ein vermeintlich defekter Motor auseinanderbaut werden, um das Problem zu finden.

Im Vorfeld hatte sich Schmid einige Tage mit seinem Experten vorbereitet, an einer Weiterbildung teilgenommen und ein Mentaltraining gemacht. In «seiner» Firma, der Altherr Nutzfahrzeuge AG in Nesslau, konnte er sich bei der Arbeit auf den Wettbewerb vorbereiten.

«Während des Wettkampfs war ich gestresst und unter Druck. Die Erleichterung war deshalb umso grösser, als der Auftrag gelöst war.»

Damian Schmid aus Nesslau am Wettbewerb für Lastwagenmechaniker. Bild: Tatjana Schnalzger

Während des ganzen Wettkampfs konnten Schulklassen und Interessierte ihm und allen anderen Kandidaten beim Werk zuschauen. «Einerseits war es schön, dass Fans zur Unterstützung mitkamen. Man musste sie aber auch ausblenden, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren», sagt Schmid.

Schon mehrere Erfolge gefeiert

Schmid ist sich Trubel gewöhnt, hat er doch bereits an der Berufs-Schweizermeisterschaft (Swissskills, Platz zwei) und an den -Weltmeisterschaften (Worldskills) als Automechaniker teilgenommen. Dort war er mit einem Diplom ausgezeichnet worden, hatte es aber nicht aufs Podest geschafft.

Auf die Frage, was der Sieg an der Berufs-EM für ihn bedeutet, hat Schmid mehrere Antworten. Die Erleichterung, nach fast zwei Jahren Vorbereitung sei riesig. Vom Sieg und der Teilnahme überhaupt erhofft er sich nun auch Vorteile und Kontakte im Berufsleben. Weil Damian Schmid bereits an allen Skills-Wettbewerben teilgenommen hat, wird es keine weiteren für ihn geben. Jedoch kann er als Experte weiterhin Teil davon sein.

Das Schweizer Team an den EuroSkills 2021 in Graz. Bild: PD

Region Wil räumt ab

Die Schweiz ist mit insgesamt 17 Kandidaten angetreten - und hat mit dem besten Resultat der Geschichte überzeugt. An 16 Wettbewerben angetreten, gewann das Nationalteam nicht weniger als 14 Medaillen, davon sechs mal Gold. Wie in einer Medienmitteilung der Stiftung Swissskills steht, ist dieses Resultat bester Beweis, was für exzellente und im internationalen Vergleich herausragende Fachkräfte das Schweizer Berufsbildungssystem hervorbringt.

Besonders erfolgreich war die Region Wil. Denn der Zuzwiler Sandro Weber holte sich ebenfalls eine Goldmedaille bei den Land- und Baumaschinenmechanikern. Er wurde auch gleich noch zum besten Schweizer Athleten ernannt. Die Jonschwilerin Susan Wildermuth (Dekorationsmalerin) und der Bronschhofer Julian Ferrante (Hotel Reception) durften sich zudem die Bronzemedaille umhängen lassen.