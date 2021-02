Nesslau Kantonsrat sagt in erster Lesung Ja zur neuen Luteren-Brücke Der Neubau der Brücke auf der Schwägalpstrasse oberhalb von Ennetbühl gab am Montag im Kantonsrat viel zu reden. Die Kritik: Die Pläne werden der Sicherheit des Langsamverkehrs nicht gerecht. Trotzdem wurde ein Rückweisungsantrag abgelehnt. Martin Knoepfel 15.02.2021, 18.20 Uhr

Die Luteren-Brücke. Bild: Sabine Camedda

Der Kantonsrat sagte an seiner Sitzung am Montagnachmittag unter anderem Ja zum Neubau der Luteren-Brücke auf der Schwägalpstrasse oberhalb von Ennetbühl. Ein Antrag der Grünen, die das Projekt an den Regierungsrat zurückweisen wollten, wurde abgelehnt. 19 Ja-Stimmen standen 78 Nein gegenüber. Dazu kamen fünf Stimmenthaltungen aus den Reihen der Grünliberalen. Diese monierten, dass sie zu wenig Informationen hätten, ob eine Sanierung der alten Brücke genügend geprüft worden sei. Zudem nütze der Neubau fast ausschliesslich dem motorisierten Verkehr.