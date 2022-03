Gemeinde Nesslau schliesst mit grossem Gewinn statt Defizit ab

Nesslau Gemeinde schliesst Jahr mit grossem Gewinn statt Defizit ab – nun werden die Steuern gesenkt Im vergangenen Frühjahr rechnete die Gemeinde Nesslau für das Jahr 2021 mit einem Aufwandüberschuss von 1,02 Millionen Franken. Am Ende des Jahres waren es aber 1,73 Millionen Franken Gewinn. Sabine Camedda 04.03.2022, 12.25 Uhr

Die Gemeinde Nesslau schliesst das Jahr 2021 finanziell besser ab als prognostiziert. Bild: Martin Lendi

Gerade einmal drei Jahre ist es her, dass die Gemeinde Nesslau ihrer Bürgerschaft eine Steuersenkung vorlegen konnte. Nun steht ein weiterer Schritt in diese Richtung an: Der Gemeinderat beantragt für 2022 einen Steuerfuss von 119 Prozent. Das wären sechs Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.