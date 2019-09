Nesslau erarbeitet sich mit dem Raumkonzept eine Idee von der Ortsplanung

Die Innenentwicklung in den Siedlungen ist an vielen Orten ein Thema. So soll in den bestehenden Bauzonen mehr Wohnraum geschaffen werden. Raumplaner Balz Bodenmann führte vier Strategien aus, mit denen diese sogenannte Innenentwicklung erreicht werden kann.

Unter Bewahren (Strategie 1) verstehen Raumplaner, dass die Strukturen einer Siedlung erhalten werden. Mit Umbauten und Erneuerungen kann Wohnraum aufgewertet und erweitert werden.

Von Aufwerten (Strategie 2) wird gesprochen, wenn bestehende Gebäude aufgestockt oder mit einem Anbau erweitert werden. Auch das Füllen von Baulücken fällt in diese Strategie.

Die Weiterentwicklung (Strategie 3) ist eine andere Option für den Siedlungsraum. Darunter verstehen Raumplaner beispielsweise Erweiterungen unter Einbezug von bestehenden Gebäuden.

Der massivste Eingriff ist das Umstrukturieren (Strategie 4). Dabei werden bestehende Liegenschaften komplett abgebrochen und an deren Stelle entstehen Neubauten.