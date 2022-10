Der Forsterbetrieb Obertoggenburg produziert Brennholz

Nesslau Brennholz ist gefragter denn je: Die Absatzzahl des Forstbetriebs Obertoggenburg ist um das Doppelte gestiegen Die Energiepreise steigen und der Strom könnte diesen Winter knapp werden. Die Nachfrage nach Brennholz ist deshalb gross. In Nesslau kann innerhalb von zwei Wochen, mit der Abwärme der Heizanlage, Brennholz getrocknet werden. Normalerweise dauert ein solcher Prozess zwei Sommer. Noémi Sutter Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Der Forstbetrieb in Nesslau produziert innerhalb von zwei Wochen Brennholz. Bild: PD

In diesem Jahr ist das Brennholz wegen der Angst vor Energieengpässen im Winter gefragter denn je. Die hohe Nachfrage und die Dauer der Herstellung führen aber zu Lieferengpässen. Reto Hürlimann, der Betriebsleiter des Forstbetriebs Obertoggenburg AG (FOAG) aus Nesslau, sagt, dass auch bei ihnen die Nachfrage gross sei. Einen Mangel wie andere Betriebe hätten sie aber nicht. Denn sie können ihr Holz besonders schnell trocknen.

Die Absatzzahlen hätten massiv zugenommen. Schon im Juni sei ein grosser Bedarf vorhanden gewesen. Hürlimann sagt: «Verglichen mit Vorjahren haben wir in diesem Jahr die doppelte Absatzmenge erreicht.»

Wie Hürlimann erklärt, gibt es zwei Varianten für die Trocknung von Brennholz. Der Betriebsleiter sagt: «Das Holz kann entweder luftgetrocknet werden oder thermisch mit Wärme.» Das Lufttrocknen sei für ihren Betrieb nicht ideal, denn es dauere mindestens zwei Sommer. Die thermische Option sei in solchen Situationen, wie man sie heute habe, besonders geeignet.

«Das Holz kann innerhalb von zwei Wochen mit der Abwärme der Heizanlage getrocknet werden.»

Dadurch habe die FOAG einen grossen Vorrat an Brennholz und keine Knappheit.

Die Trocknungshalle des Forsterbetriebs Obertoggenburg in Nesslau. Bild: PD

Die Kundenbandbreite reiche von Privatkunden bis zu regionalen Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer aus dem Bündnerland. «Manchmal wird uns auch Holz gebracht, das wir dann trocknen und wieder zurückliefern», sagt Hürlimann.

Die Entstehung des Brennholzes

Trotz der gestiegenen Nachfrage nach Brennholz habe der Holzschlag nicht zugenommen, erklärt Hürlimann. In der Anlage in Nesslau wird das Holz aufgearbeitet und aufgespalten. Anschliessend kommt es in die Trocknungshalle und bleibe zwei Wochen lang dort. In der Halle können 190 Ster, das Raummass für Holz, gelagert und getrocknet werden. Der Be-trieb rechnet in diesem Jahr mit 1500 Ster verkauftes Holz.

Verwendet würden hauptsächlich Buchen, da sie den besten Heizwert hätten und in den Wäldern oft vorkommen. Ahorn und Esche hätten schlechtere Brennwerte und seien daher als Brennholz weniger geeignet. Zum Anfeuern werden vor allem Fichten und Tannen benutzt. Sie hätten zwar ebenfalls einen schlechteren Brennwert, seien aber aufgrund ihres relativ hohen Anteils an Harz gut zum Anzünden geeignet, sagt Hürlimann.

Preisaufschlag von 15 Prozent

Wie bei vielen Produkten sei auch beim Brennholz der Preis gestiegen. Hürlimann sagt:

«Wir mussten den Preis um 15 Prozent aufschlagen.»

Der Grund dafür seien die Mehrkosten, die sie seit diesem Jahr hätten. Nicht nur die Energiekosten seien in die Höhe gestiegen, sondern auch der Einkaufspreis des Buchenholzes und die Transportkosten vom Wald in die Verarbeitung. «Mit dem Preisaufschlag decken wir lediglich die Mehrkosten», betont Hürlimann.

Das Brennholz wird in solchen Gebinden gelagert. Bild: PD

Das Brennholz werde je nach Wunsch geliefert oder zur Abholung bereitgestellt. Die Lieferung erfolgt hauptsächlich ins Obertoggenburg. «Für die Lieferung gibt es einen Aufpreis», sagt der Betriebsleiter. Dieser Preis sei trotz der hohen Benzinpreise jedoch nicht gestiegen.

