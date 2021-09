NESSLAU «Kreative Ideen sollen der Liegenschaft wieder Leben einhauchen»: Bank sucht Käufer oder Mieter – Jetzt soll das Macherzentrum helfen Die Raiffeisenbank Obertoggenburg findet keinen Abnehmer für den einstigen Hauptsitz in Neu St.Johann. Ein anderer Zugang zum Thema soll nun Abhilfe schaffen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Noch erinnert vieles an die Bank. Das muss nicht so bleiben. Bild: PD

Seit drei Jahren ist die Raiffeisenbank Obertoggenburg an der Bahnhofstrasse in Nesslau beheimatet – und besitzt zwei Gebäude. Denn für die ehemalige Bank-Liegenschaft an der Toggenburgerstrasse in Neu St. Johann wird nach wie vor ein Abnehmer gesucht. 370 Quadratmeter Nutzfläche, neun Räume mit Küche inklusive drei Nasszellen und ein Banktresor stehen zum Verkauf. Ein Grossteil der Liegenschaft stand in den vergangenen Jahren leer. Oder zumindest fast. Während des Corona-Lockdowns befanden sich die Lagerräume des Toggenburgshops in den Räumen.

Weil der Verkaufsprozess stockt, wählt die Bank nun einen anderen, kreativen Ansatz und spannt mit dem Toggenburger Macherzentrum in Lichtensteig zusammen. Es funktioniert so: Jeder, der an einem Zimmer oder gar der ganzen Liegenschaft interessiert ist, kann sich mit einer Idee, Skizze oder einem Projekt melden, ob nun ausgereift oder nicht. Alle Vorschläge werden gesammelt, gebündelt und ausgewertet. Die Bank lässt bewusst vieles offen, um Interessierte anzuziehen. Es kann gemietet oder gekauft werden. Von einem Pop-up-Store über Co-Working-Spaces bis hin zu Büro- oder Mietergemeinschaften ist alles denkbar.

Diese Liegenschaft war während rund 30 Jahren Heimat der Raiffeisenbank Obertoggenburg – und ist es offiziell noch immer. Bild: PD

Beitrag für ein belebtes Dorf

Bei der Raiffeisenbank Obertoggenburg ist man selbstredend überzeugt, dass die Räumlichkeiten Potenzial haben. «Kreative und innovative Ideen sollen der Liegenschaft wieder Leben einhauchen und somit einen Beitrag zu einem belebten Dorfleben leisten», schreibt die Bank am Dienstag in einer Medienmitteilung.

Und genau hier kommt das Macherzentrum ins Spiel. Die Organisation hat zum Ziel, Toggenburgerinnen und Toggenburger im Tal zu halten und Macher in dieses zu bringen. Innovation und Vernetzung soll gefördert und Fortschritt aktiv mitgestaltet werden. Ergibt sich in Neu St. Johann die Situation, dass mehrere Interessenten zusammenfinden, so braucht es womöglich die zündende Idee und den kreativen Ansatz für das bestmögliche Miteinander. Findet man sich, startet eine dreimonatige Testphase