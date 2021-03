Nesslau Alle Sportschüler gehen jetzt in eine Klasse: Sportschule Nesslau bietet altersdurchmischtes Lernen an Mit der Übernahme der Oberstufe aus Wildhaus-Alt St.Johann wurde die Oberstufe Büelen Nesslau zu einer anerkannten Sportschule. Seit diesem Schuljahr sind die jungen Sporttalente in einer Klasse zusammen und lernen altersdurchmischt. Das hat Vorteile für alle: die Schüler, das Lehrerteam und die Trainer. Sabine Camedda 05.03.2021, 14.44 Uhr

In der Oberstufe Büelen in Nesslau gibt es die erste altersdurchmischte und typengetrennte Sportklasse im Kanton St.Gallen. Bild: Sabine Camedda

Schule und Sport unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Vor allem, wenn die Jugendlichen in einem Kader sind, täglich trainieren und an den Wochenenden zu Wettkämpfen reisen müssen. Für solche Jungtalente gibt es Sportschulen. In diesen bekommen die Schülerinnen und Schüler genügend Freiraum für Training und Wettkampf. Sie müssen aber viel vom Schulstoff selbstständig erarbeiten und lernen. «Dies bedingt Flexibilität von den Lehrpersonen, die für diese Schülerinnen und Schüler oftmals Homeschooling-Aufgaben zusammenstellen mussten», erklärt Hansjörg Huser, Schulratspräsident von Nesslau.