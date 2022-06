Vorbereitungen für Gemeinde Neckertal schreiten voran

Neckertal Vorbereitungen für neue Gemeinde laufen: Standort Schulverwaltung und Entsorgung von Altpapier und Grüngut sind genehmigt Der Konstituierungsrat bereitet seit Monaten die Fusion der neuen Gemeinde Neckertal vor. Denn schon bevor demnächst die zukünftigen Behörden gewählt werden, muss vieles entschieden werden. Aktualisiert 09.06.2022, 13.50 Uhr

Das Schulhaus Baumgarten in St.Peterzell wird die neue Schulverwaltung beheimaten. Bild: Urs M. Hemm

Der Start der neuen Gemeinde Neckertal rückt näher. Der Konstituierungsrat hat erste Ideen für eine Gründungsfeier zusammengetragen, wie er im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Oberhelfenschwil schreibt. Er sieht vor, ein Komitee für die Organisation der Gründungsfeier einzusetzen, wenn der neue Gemeinderat gewählt ist. Da die Wahlen für die zukünftigen Behörden gut vorbereitet wurden, bereitet sich der Konstituierungsrat nun auf die Ablösung durch die neu gewählten Gemeinderäte vor.

Schulverwaltung kommt nach St.Peterzell

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden zum Standort der Schulverwaltung umfassende Abklärungen vorgenommen. Dabei wurde klar, dass das Schulhaus Baumgarten in St.Peterzell mit gewissen räumlichen Anpassungen und einer Neumöblierung die geeigneten Voraussetzungen als Schulverwaltungsstandort bietet. Der Konstituierungsrat hat diesen Standort und einen Kredit für die notwendigen Umbauarbeiten genehmigt.

Für die Führung der verschiedenen Bibliotheken im Neckertal wird eine Bibliothekskommission gegründet und eine einheitliche Software für alle Bibliotheksstandorte eingeführt.

Im April fand ein weiterer Workshop zur Erarbeitung der neuen Website der Gemeinde statt. Diese wird derzeit programmiert. Parallel dazu werden in den Abteilungen der Verwaltung die Inhalte für die neue Website vorbereitet.

In der Gemeindeverwaltung könnten zukünftig bis zu sechs Lernende ausgebildet werden, denn neu soll auch die Schulverwaltung Teil des Ausbildungsplans werden. Das entsprechende Ausbildungskonzept wurde vom Konstituierungsrat genehmigt und geht nun zur Umsetzung an die Verwaltungsleitung.

Abwasserreglement und Recycling

Der Konstituierungsrat hat auch das neue Abwasserreglement in den Grundzügen genehmigt. Nebst den Gebühren auf den verbrauchten Wassermengen wird in allen drei Gemeinden auch eine Grundgebühr eingezogen. Hier findet nun eine Vereinheitlichung statt. Hemberg und Neckertal hatten in den alten Reglementen eine pauschale Grundgebühr, Oberhelfenschwil eine nach zonengewichteter Fläche. Der Konstituierungsrat hat entschieden, dass für die neue Gemeinde eine pauschale Grundgebühr für alle Grundeigentümerinnen und -eigentümer gelten soll.

Entschieden hat der Konstituierungsrat weiter über die Organisation der Entsorgung von Altpapier und Grüngut. Beide Bereiche werden in Zukunft auf dem ganzen Gemeindegebiet durch den Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) organisiert. Für das Altpapier sind jährlich vier Sammeltouren geplant. Die Grüngutabfuhr wird in den Gemeinden Neckertal und Oberhelfenschwil bereits jetzt durch den ZAB durchgeführt. Auf dem heutigen Gemeindegebiet Hemberg soll eine Grüngutcontainer-Aktion für die Bevölkerung durchgeführt werden, um die Umstellung zu erleichtern. (red)