Neckertal «Verantwortung und Herzblut loslassen»: Paula Bruderer blickt auf ihre zwei Legislaturen im Gemeinderat zurück Paula Bruderer tritt Ende Jahr als Neckertaler Gemeinderätin zurück. Sie leitete das Ressort Soziales. Ein Rückblick auf die acht Jahre ihres politischen Wirkens. Cecilia Hess-Lombriser 28.12.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paula Bruderer verlässt Ende Jahr den Neckertaler Gemeinderat und will vorerst wieder erfahren, wie es ohne die Arbeit für das Gemeinwohl ist. Bild: Cecilia Hess-Lombriser

Als Paula Bruderer aus Dicken 2012 als Gemeinderätin gewählt wurde, gab es einen zweiten Wahlgang. Sie selber wurde allerdings auf Anhieb gewählt. «Vielleicht hatte ich den Frauenbonus», mutmasst sie acht Jahre später. Sie wollte damals den Zusammenhalt stärken und über die Dorfgrenzen hinaus denken und handeln. Diesbezüglich fällt ihre Bilanz kurz vor Ende ihrer zweiten und letzten Amtsdauer positiv aus. Im Jahr 2020 war sie eine von 109 Stadt- und Gemeinderätinnen im Kanton St.Gallen.

Gemeinde aus anderem Blickwinkel kennen gelernt

Erst als Erwachsene hatte sich Paula Bruderer von der Blasmusik überzeugen lassen und lernte Saxofon spielen. Von einem ehemaligen Gemeinderat liess sie sich überzeugen, für den Gemeinderat zu kandidieren. Beides führte zu einer Zusammenarbeit für ein gemeinsames Ziel.

Sie bezeichnet sich als Vereinsmensch, ist mit Freunden unterwegs. In der Musikgesellschaft Dicken und in der Dickler Gugge. «Musik machen möchte ich weiterhin, aber im Moment dürfen wir leider nicht», bedauert Paula Bruderer.

Acht Jahre lang war sie auch mit dem Gemeinderat Neckertal unterwegs. In den Gemeinderatssitzungen kam sie als Parteilose mit der Politik in Berührung, lernte sämtliche Bereiche kennen, mit der sich eine Gemeinde auseinanderzusetzen hat und arbeitete sich in das Ressort Soziales ein. «Die Jugend, Familien und die Frühe Förderung waren Schwerpunkte meiner Arbeit», informiert sie im Gespräch.

Ja gesagt und sich nach und nach eingearbeitet

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Jugendarbeit einer besonderen Dynamik unterliegt. Das hat auch die scheidende Gemeinderätin erfahren. Die Jugendarbeiter kamen und gingen, die Jugendtreffs wurden vorübergehend geschlossen und schliesslich wurde die Jugendarbeit an die Stiftung Mojuga ausgelagert und mit ihr eine Leistungsvereinbarung getroffen. Seit 2016 funktioniert die Mobile Jugendarbeit mit Jugendlichen aus den Gemeinden Neckertal, Schönengrund, Oberhelfenschwil und Hemberg gut. «Eine Erfolgsgeschichte», wie Paula Bruderer feststellt. Damit ist eines ihrer ursprünglichen Ziele realisiert worden: «über die Dorfgrenzen hinaus denken und handeln.»

Wenn sie auf ihre acht Jahre als Gemeinderätin zurückblickt, bleibt sie äusserst bescheiden, hält sich kurz. Sie hat Verantwortung übernommen, Ja zu einer Aufgabe gesagt und sich nach und nach eingearbeitet und eingelesen. «Ich hatte immer Unterstützung, konnte immer jemanden fragen, wenn ich nicht weiter wusste. Die Angestellten der Verwaltung, die Gemeinderäte, die schon mehr Erfahrung hatten. Alle teilten ihr Wissen mit mir.» Ihr Vorteil sei gewesen, dass sie in Vereinen schon im Vorstand gewesen und es gewohnt war, im Team zu arbeiten.

Einsatz für Familien, Kinder und Jugendliche

Dass sie das Ressort Soziales erhalten habe, habe nicht mit ihrem Frausein zu tun gehabt. Die wiedergewählten Gemeinderäte behielten ihre Ressorts und so ergab sich ihr Ressort von selbst. «Für mich war das in Ordnung. Das ist so in der Politik, bis hinauf zum Bundesrat. Man kann nicht immer frei wählen», zeigt sie ihre Flexibilität.

Sie musste in ihrer Aufgabe grundsätzlich flexibel sein. Das Ressort Soziales hat mit Menschen und den gesellschaftlichen Veränderungen und Ansprüchen zu tun. Der Kanton entwickelte neue Konzepte und es galt, diese in der Gemeinde mit den eigenen Möglichkeiten umzusetzen. Stichwörter sind da die Frühe Förderung oder die Schulergänzenden Angebote. «Die Vernetzung, die Information und die Zusammenarbeit ist professioneller geworden», stellt Paula Bruderer fest.

Durch ihre Aufgabe als Gemeinderätin war sie auch Delegierte in verschiedenen Vereinen und Institutionen wie etwa die Mütter- und Väter-Beratung, die Soziale Fachstelle Toggenburg, die Kesb oder der Abwasserverband. «Ich habe einen umfassenden Einblick in die Ratstätigkeit erhalten, die Gemeinde von einer anderen Seite kennen gelernt. Diese Erfahrungen haben mich persönlich weitergebracht. Ich bin daran gewachsen. Schön waren auch die vielen verschiedenen Kontakte, und der Austausch mit anderen Gemeinden und Fachstellen. Mein Verständnis ist für vieles gewachsen», blickt sie dankbar zurück.

Dankbar für vielfältige Erfahrungen und Kontakte

«Mir war eine gute Zusammenarbeit wichtig», bestätigt Paula Bruderer ihre Aussage anlässlich ihrer Wahl im Jahr 2012. Sie fand es interessant, verschiedene Meinungen anzuhören, sich darauf einzulassen, Argumente zu überdenken und auch mal die Meinung zu ändern.

«Mit verschiedenen Menschen gibt es verschiedene Meinungen und verschiedene Lösungen.»

In der Kommissionsarbeit hatte sie grundsätzlich mehr Handlungsspielraum. «Im kleinen Gremium kann man mit dem eigenen Schwerpunktthema mehr bewegen.»

Sie weiss, dass es mit dem neuen Gemeinderat weiter vorwärts geht, weil alles stets in der Veränderung ist. «Auf dem Land sind die Familien wichtig und deshalb wird man Angebote aufrechterhalten und nach Bedarf anpassen.» Sie ist dankbar für die Erfahrungen, die sie als Gemeinderätin machen durfte. «Ich wurde im Gemeinderat gut akzeptiert, durfte auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger erfahren.» Die Arbeit als Gemeinderat oder Gemeinderätin sei machbar. Von Vorteil sei eine gewisse Lebenserfahrung, Selbstvertrauen und Interesse an der Politik, sagt Paula Bruderer. «Jetzt lasse ich die Verantwortung und mein Herzblut für dieses Amt los. Etwas Wehmut ist allerdings dabei.» Im kommenden Jahr stockt Paula Bruderer ihr Pensum in der Kanzlei des Kreisgerichts in Flawil auf, konzentriert sich mehr auf ihr privates Umfeld und hofft, dass sie bald wieder im Musikverein Saxofon spielen darf.