Neckertal stellt die Weichen in der Raumplanung: Gewohnt wird in den Dörfern Die Gemeinde Neckertal revidiert ihre Ortsplanung. Dies auch, um sich auf eine Fusion vorzubereiten. Derzeit läuft die Mitwirkung beim Zonenplan, dem Richtplan, den Auszonungen und dem Baureglement. Sabine Camedda 17.08.2020, 15.35 Uhr

St.Peterzell ist eines der Dörfer, in denen der Zonenplan aufs Wohnen ausgerichtet ist. Bild: Sabine Camedda

In der Raumplanung denken die Gemeinden zukunftsorientiert. Ein Richtplan soll für eine Zeitspanne von 25 Jahren gelten, ein Zonenplan für 10 bis 15 Jahre.

Dass die Gemeinde Neckertal jetzt ihre Ortsplanung revidiert, mag erstaunen, denn die Bevölkerung hat sich in einer Grundsatzabstimmung für einen Zusammenschluss mit den Gemeinden Oberhelfenschwil und Hemberg ausgesprochen. Die Revision der Ortsplanung sei dennoch sinnvoll, sagt Gemeindepräsidentin Vreni Wild.

Man nutze die Gelegenheit, jetzt alle drei beteiligten Gemeinden auf den gleichen Stand zu bringen. In den Grenzgebieten seien die Vorschläge so ausgearbeitet, dass sie nach einer allfälligen Fusion weiterhin sinnvoll seien und auch das Baureglement wird angeglichen.

Vier Dörfer gelten als Wohngebiete

Vreni Wild, Gemeindepräsidentin Neckertal. Bild: PD

Vor rund zehn Tagen hat die Mitwirkungsphase angefangen. In dieser werden der Zonenplan, der Richtplan, die Auszonungen und das neue Baureglement vorgestellt. Jeder Bürger kann dabei Einwände vorbringen.

Diese werden im Gemeinderat besprochen und unter Umständen in die definitiven Fassungen einfliessen. «Der Spielraum ist jedoch nicht allzu gross», sagt Vreni Wild.

Die Strategie der Gemeinde Neckertal sieht vor, dass die Dörfer Brunnadern, Mogelsberg, St.Peterzell und Wald als Wohngebiete mit Entwicklungspotenzial gelten sollen. Dies unter anderem, weil sie an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sind und über Infrastruktur wie Geschäfte und Schulen verfügen. «Hier wollen wir die Wohnbevölkerung halten oder sogar noch vergrössern und darum wollen wir hier Baulandreserven haben,» sagt Vreni Wild.

6,3 Hektaren Bauland wird ausgezont

In den Aussengebieten hingegen wird das Bauland reduziert. Rund 6,3 Hektaren muss die Gemeinde Neckertal gemäss dem kantonalen Richtplan auszonen. Wer davon betroffen ist, sei bereits vor vier Jahren einmal informiert worden. Damals hat die Gemeinde Neckertal den Zonenplan bereits überarbeitet. Das Verfahren wurde aber wegen des Inkrafttretens des neuen kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) gestoppt.

Vreni Wild kann nachvollziehen, dass die Grundeigentümer ihr Bauland behalten wollen. Aber:

«In Gebieten, die aufgrund der Gefahrenkarte nicht überbaubar sind, oder dort, wo über Jahrzehnte Bauland gehortet wurde, spricht wenig gegen eine Auszonung.»

Keine Wohnblöcke im Einfamilienhausquartier

Die Revision des Zonenplans umfasst vor allem Anpassungen an das PBG. So bekommen die Zonen neue Namen. Zudem entfällt das «Übrige Gemeindegebiet», diese Zone wird in der Regel zu Landwirtschaftszone. In Zonen mit einer Wohn- und/oder gewerblichen Nutzung wird nicht mehr die Anzahl Geschosse, sondern die Gesamthöhe des Gebäudes festgelegt.

Beim Baureglement hat sich der Gemeinderat Neckertal für die Einführung einer Baumassenziffer entschieden. Das neue PBG habe die früheren «grossen» Grenzabstände gestrichen, so dass heute auf einer Parzelle viel grössere Bauten möglich wären, erklärt Vreni Wild. Die Baumassenziffer definiere aber, wie gross ein Gebäude im Verhältnis zur Bauparzelle sein dürfe.

Eine solche Regelung müsse sein, findet Vreni Wild, gerade auch um für die Zukunft gerüstet zu sein. Ein grösserer Wohnblock in einem Einfamilienhausquartier sei so schwieriger zu verwirklichen.

«Wir wollen die innere Entwicklung keinesfalls bremsen. Aber wir möchten nicht, dass sie überbordet.»

Das Interesse an der Ortsplanung scheint gross zu sein, die Möglichkeit für ein Gespräch mit Vreni Wild und dem Planer Markus Dauwalder am Freitag wurde rege genutzt. Je nach Anzahl Eingaben im Mitwirkungsverfahren, sind die Planungsinstrumente bis im Herbst bereinigt und könnten öffentlich aufgelegt werden. Der Kanton hat in der Vorprüfung bereits grünes Licht erteilt.

Die Mitwirkung der Ortsplanung dauert noch bis zum 7. September. In dieser Zeit sind die Pläne im Gemeindehaus Mogelsberg öffentlich aufgelegt.