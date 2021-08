Anerkennungspreis geht an Islandpferde-Reiterin Indira Scherrer

Neckertal Preis für herausragende Leistungen: Der diesjährige «Stein des Anstosses» geht an die 18-jährige Islandpferde-Reiterin Indira Scherrer Der Rotary Club Neckertal verleiht zum 13. Mal die Auszeichnung für junge Menschen, die mit ihren besonderen Leistungen herausstechen. Die diesjährige Preisträgerin Indira Scherrer erzählt von ihrem Reitsport mit den Islandpferden. Sara Stojcic 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Keller vom Rotary Club Neckertal übergibt Indira Scherrer den 13. Stein des Anstosses. Bild: Sara Stojcic

Der Saal im Restaurant Wolfensberg in Degersheim füllt sich allmählich. Hier treffen sich die Mitglieder des Rotary Clubs Neckertal für einen speziellen Anlass: Der «Stein des Anstosses» wird verliehen. Es ist das 13. Mal, dass eine Preisträgerin oder ein Preisträger gekürt wird. Die fünfköpfige Kommission hat sich dieses Jahr für die 18-jährige Indira Scherrer aus Brunnadern entschieden. Sie ist zehnfache Schweizermeisterin in der Jugendklasse und sechsfache Schweizermeisterin in der Altersklasse der Junioren im Islandpferde-Reiten.

Mentaltrainer Rinaldo Manferdini stellt die Spitzenreiterin vor: «Indira ist auf dem elterlichen Reithof Neckertal von Sandra und Roger Scherrer aufgewachsen.» Er fährt fort:

«Das Reiten hat sie sozusagen im Blut, denn ihre Mutter ist langjährige Reitlehrerin.»

Manferdini betont jedoch, dass dies alleine nicht reiche, um diese Höchstleistung zu erbringen. Dafür sei auch sehr viel Arbeit notwendig, die Indira tagtäglich ins Reiten stecke.

Mentaltrainer Rinaldo Manferdini stellt die Preisträgerin Indira Scherrer vor. Bild: Sara Stojcic

Islandpferde mit mehreren Gangarten

Über die verliehene Steinskulptur und das Preisgeld von 1000 Franken ist Indira Scherrer sehr glücklich:

«Es freut mich sehr, dass auch Menschen ausserhalb der Reitszene meine Leistung schätzen.»

Der Islandpferde-Reitsport sei in der Schweiz nicht sehr bekannt, so Scherrer. «Deshalb freut es mich umso mehr, dass der Rotary Club Neckertal auf mich aufmerksam wurde.» Die Pferderasse, welche ursprünglich aus Island stammt, hat eine Besonderheit: Sie beherrscht im Vergleich zu anderen Pferderassen weitere Gangarten. «Neben Schritt, Trab und Galopp, kann man das Islandpferd auch im sogenannten Tölt reiten. Einige Islandpferde, die Fünfgänger, haben zusätzlich noch den Pass im Griff.» Islandpferde, welche keinen Pass besitzen, sind die Viergänger. Welches Pferd vier oder fünf Gangarten im Repertoire hat, sei genetisch bedingt, so die junge Reiterin.

Der Rotary Club Neckertal hat Indira Scherrer in ihrem Reithof besucht und ihr das Preisgeld übergeben. Video: Rotary Club Neckertal

Scherrer war schon als Kleinkind im Stall

Die junge Reiterin stand schon als kleines Mädchen im Stall: «Mit vier Jahren habe ich mit dem Reiten angefangen, und mit sieben habe ich mein erstes Turnierpferd bekommen.» Für sie seien die Pferde ihre Freunde, sagt die 18-Jährige. «Meine Pferde und ich sprechen zwar nicht dieselbe Sprache, jedoch verstehen wir uns unglaublich gut.» Sie ergänzt:

«Die Beziehung zum Pferd ist etwas vom Schönsten an diesem Sport.»

Indira Scherrer hat dieses Jahr die Ausbildung zur Kauffrau bei der Firma Mosmatic im Necker erfolgreich abgeschlossen. Weiter ins Büro zieht es sie jedoch nicht. Sie möchte ihren Traum verfolgen und mit dem Reiten ihr Geld verdienen. Die junge Sportlerin will später einmal Pferdetrainerin und Reitlehrerin werden. «Ich will anderen mein Können weitergeben.» Um sich reiterlich noch mehr zu steigern, wird Scherrer im September dieses Jahres für ein Jahr nach Island ziehen, das Ursprungsland ihrer Pferde. Dort wird sie bei ihrer Reitlehrerin, welche ihre Eltern schon seit 20 Jahren kennen, ihr Wissen über das Islandpferde-Reiten erweitern.

Dass der Anlass des Rotary Clubs die Reiterin ehren soll, spiegelt sich im servierten Kaffee wieder: Ausschliesslich isländische Sujets zieren die «Deckeli» des Kaffeerahms.

Rotary Club und Auszeichnung Der weltweit tätige Rotary Club versteht sich als soziales Netzwerk und organisiert unter anderem regionale und internationale Hilfsprojekte. Der Rotary Club Neckertal besteht seit 30 Jahren. Die Auszeichnung «Stein des Anstosses» wurde 2009 von Heinz Fluck ins Leben gerufen. Er war der Meinung, dass Jugendliche und junge Erwachsene, welche durch besondere Leistungen im Bereich Sport, Musik oder Kultur auffallen, mit dem Anerkennungspreis geehrt werden sollen.

Steine symbolisieren Reiterin und Pferd

Heinz Keller vom Rotary Club Neckertal erklärt, welche Bedeutung die Steine haben. Bild: Sara Stojcic

Die Übergabe des 13. Steines erfolgt durch Heinz Keller aus Bächli-Hemberg, welcher den krankheitsbedingt ausgefallenen Klubpräsidenten Peter Jörg ersetzt. Keller erklärt die Bedeutung der Steinskulptur, welche der Initiator des Preises, Heinz Fluck, selbst kreiert hat: «Beide Steine sind aus dem Necker und liegen mit zwei Flächen aufeinander.» Dies symbolisiere die Reiterin und ihr Pferd, denn nur bei gemeinsamer guter Leistung sei man im Reitsport erfolgreich, so Keller.

Nach der Übergabe wird ein Video abgespielt, in dem Marlis Gunzenreiner, langjähriges Mitglied des Rotary Clubs Neckertal, die junge Preisträgerin in ihrem Zuhause im Siggetschwil in Brunnadern besucht. Im Video sagt Scherrer, dass sie täglich mehrere Stunden im Stall stehe und trainiere. Gegenüber der «Wiler Zeitung» verrät die 18-Jährige, wie sie Privatleben und Sport unter einen Hut bringt:

«Meine beste Freundin reitet auch, deshalb sehen wir uns fast täglich im Reithof und verbringen somit viel Zeit zusammen.»

Ihr Freund akzeptiere ihre zeitintensive Leidenschaft ebenfalls und unterstütze sie voll und ganz, so die Reiterin.

Yasmin Giger und Werner Schlegel sind frühere Preisträger

Im ersten Jahr, 2009, wurde der «Stein des Anstosses» an die Ostschweizer Leichtathletin Yasmin Giger verliehen, welche zu Beginn ihrer Karriere Mitglied des TV St.Peterszell war. Ein weiterer bekannter Name dürfte Werner Schlegel sein, welcher die Steinskulptur im Jahr 2018 gewonnen hat. Der Toggenburger Schwinger konnte diese Saison am Thurgauer und St.Galler Kantonalen brillieren.