Neue Gemeinde Neckertal nimmt 8,7 Millionen Franken mehr ein

Airbnb im der Kritik «Wir müssen niemanden einschränken»: Weshalb Airbnb-Angebote in der Stadt St.Gallen Segen statt Fluch sind

Luzern schiebt Airbnb einen Riegel: Nur noch an 90 Tagen im Jahr ist künftig eine Vermietung erlaubt. Von ähnlich strengen Regeln hält man in der Stadt St.Gallen wenig. Doch auch in der Gallusstadt hat sich die Zahl der Airbnb-Angebote innert vier Jahren verdreifacht. Das zeigen Daten erstmals. Den Tourismusdirektor plagt ein anderes Problem.