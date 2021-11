Das Inventar für Kulturgüterschutz der Gemeinde Neckertal

Neckertal In einem wohnte die Gemeindepräsidentin, in einem anderen kämpft ein Wirt mit der Sanierung: 136 Gebäude in der Gemeinde sind schützenswert Das überarbeitete Inventar für Kulturgüterschutz der Gemeinde Neckertal geht ins Mitwirkungsverfahren. Die 136 Gebäude und Anlagen sind prägend für Landschaft und Ortsbild. Über die Nutzung der Gebäude wacht der Heimatschutz. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Der Torbogen verrät, dass der «Alte Hirschen» in der Furt bei Brunnadern im Jahr 1619 erbaut wurde. Bild: Urs M. Hemm

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Neckertal ein neues Inventar über schützenswerte Bauten und Ortsbildschutzgebiete erstellt. Einerseits war die Erhebung auf die bereits bestehenden Inventare der ehemaligen Gemeinden St.Peterzell und Brunnadern gestützt. Die ehemalige Gemeinde Mogelsberg verfügte über keine Schutzverordnung. Andererseits wurden in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege teils Gebäude aus dem Schutz entlassen, andere jedoch neu zur Unterschutzstellung vorgesehen.

«Die Streusiedlungen sind das Besondere im Neckertal»

Insgesamt sollen in der Gemeinde Neckertal 136 Bauten und Anlagen unter Schutz gestellt werden. Drei davon sind von nationaler Bedeutung, 75 von kantonaler und 58 von lokaler Bedeutung. «Die Gebäude von nationaler Bedeutung haben eine Ausstrahlung über die ganze Schweiz. Dazu gehören beispielsweise die Türmlihäuser in der Furt bei Brunnadern. Diese bilden im Gegensatz zum Türmlihaus an der Hofstettenstrasse eine Einheit und sind deshalb speziell und einzigartig», sagt Moritz Flury, stellvertretender Leiter der Denkmalpflege des Kantons St.Gallen.

Die grösste Qualität des Neckertals, und das schlage sich in diesem Inventar fast zu wenig nieder, seien die Streusiedlungen.

«Die vielen alten Bauernhäuser und wie diese in die Landschaft eingebettet sind, sind das wirklich Besondere am Neckertal.»

Alle diese Bauernhäuser könnten nicht geschützt werden, dennoch sei eine stattliche Anzahl ins Inventar aufgenommen worden, damit diese Landschaft erhalten werden könne.

Die Kritik, dass bei Umbau- oder Sanierungsvorhaben die Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege bisweilen schwierig sei, lässt Moritz Flury nur bedingt gelten. «Es ist unsere Aufgabe, unter Schutz gestellte Gebäude möglichst so zu erhalten, wie sie sind. Dass es bei Bauvorhaben teils unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was erhalten werden muss oder was nicht, liegt in der Natur der Sache. Am Ende finden wir jedoch immer eine Lösung, die für beide Seiten stimmt. Uns ist ja auch daran gelegen, dass sich jemand um die Gebäude kümmert.»

Fragestunde mit Fachspezialisten Seit Montag, 8. November, läuft das Mitwirkungsverfahren für die Bevölkerung. Bis zum Mittwoch, 8. Dezember, liegen der Schutzplan mit der Schutzverordnung sowie die Inventarblätter im Gemeindehaus Neckertal in Mogelsberg zur Einsicht auf. Für Rückfragen bietet die Gemeinde am Mittwoch, 1. Dezember, von 15 bis 20 Uhr eine Sprechstunde im Sitzungszimmer des Gemeindehauses an. Anwesend werden sein: Gemeindepräsidentin Vreni Wild, Fachspezialistin Esther Johnson von der ERR Raumplaner AG sowie Moritz Flury von der kantonalen Denkmalpflege. (uh)

Hohe architektonische Ausdruckskraft

In der Würdigung im Ortsbildinventar der Gemeinde Neckertal heisst es: «Zusammen mit den beiden anderen Türmilhäusern in Furt bildet der ‹Alte Hirschen› ein einzigartiges Ensemble von hoher architektonischer und sozialgeschichtlicher Ausdruckskraft in der Gemeinde und ist von kantonaler Bedeutung.»

Zwei von drei Wohnungen im Türmilhaus «Alter Hirschen» an der Hofstettenstrasse in Furt bei Brunnadern sind bereits saniert, die alte, geschützte Substanz des Gebäudes blieb dabei erhalten. Bild: Urs M. Hemm

Bemerkenswert sei ausserdem der Gartenpavillon – ein ehemaliger Hühnerstall aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – der hierher verschoben und umgebaut wurde. Beim «Alten Hirschen» an der Hofstettenstrasse in Furt bei Brunnadern handelt es sich um einen dreigeschossigen Bau mit einem steilen Satteldach, das typisch für das Toggenburg ist.

Auffallend ist der Turmerker mit Turmhelm, der das Gebäude dominiert. Der Schlussstein des Rundbogenportals datiert auf das Jahr 1619. Daneben steht der Name des Bauherrn und Baumeisters Josef Brunner. Darüber sind die Wappen des Josef Brunner mit symbolisiertem Brunnen und dessen Frau Wybrata Gröbin mit halbem Mühlrad dargestellt.

Heute befinden sich im Turmhaus drei Wohnungen, wovon deren zwei bereits saniert wurden. Aktuell befindet sich die dritte Wohnung im Umbau. Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild ist in diesem Haus aufgewachsen und hat die Wohnungen gesehen: «Die beiden sanierten Wohnungen sehen einfach toll aus und zeigen auf, was in einem solch alten Gebäude alles möglich ist, ohne die historische Substanz kaputtzumachen. Es ist wichtig, dass Ortsbild prägende Gebäude erhalten, aber auch genutzt werden.»

«Verhandlungen verlaufen zäh»

Das Gasthaus Anker in Brunnadern wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut und nahm am Fusse der Wasserfluhpass-Strasse eine besondere Bedeutung als Fuhrhalterei ein. Mit der bald danach eingeführten Pferdepost wurde das Gasthaus Anker auch Poststation. Diesen Status hat das Gebäude heute aber längst verloren.

Die Sanierung des «Anker» zieht sich hin, da gemäss Aussage des Besitzers, Werner Raschle, die Verhandlungen mit dem Heimatschutz sehr zeitintensiv sind. Bild: Urs M. Hemm

Dennoch geniesst es im Inventar der Gemeinde Neckertal den Status einer «Baute von kantonaler Bedeutung». «Es war mir klar, dass ich mit dem ‹Anker› ein historisch bedeutendes Gebäude erwerbe, das unter Schutz steht», sagt Werner Raschle, Besitzer des Gasthauses. «Unterschätzt habe ich allerdings die Auflagen, die mir von der Denkmalpflege gemacht werden. Die Verhandlungen verlaufen dementsprechend zäh und sind zeitintensiv», sagt Werner Raschle.

Vor allem störe ihn, dass es in den Innenräumen nur wenig Gestaltungsmöglichkeiten gebe. «Wenn ich den Grundriss verändern will, um den Ausbau nach heutigen Standards durchführen zu können, muss ich um eine Bewilligung regelrecht kämpfen.»

Ein spezielles Kennzeichen des Gasthauses ist das Wirtshausschild mit dem goldenen Anker. Im Inventar des Jahres 1986 wurde dessen Fehlen vermerkt. «Ich war mir dessen gar nicht bewusst. Aber jetzt ist es ja wieder da», sagt Werner Raschle. Es zeige gewisse Alterserscheinungen, sodass es offenbar wiedergefunden wurde und keine Replik ist. Er hoffe, baldmöglichst die Verhandlungen über die Sanierung zu Ende führen zu können, damit die Baueingabe erfolgen könne. Er plant, den «Anker» weiterhin als Restaurant zu führen.

Einst ein katholisches Gasthaus

Dem Haus an der Sandbüelstrasse in Mogelsberg wird im Ortsbildinventar eine «hohe Bedeutung im Ortsbild als Teil der Kirchenumgebung» attestiert. Es ist von kantonaler Bedeutung. Das frühere Gasthaus Alter Bären wurde in Mischbauweise als Blockbau sowie Ständer- und Bohlenbau erbaut. Der Zugang zum Haus erfolgt von der Sandbühlstrasse her. Auffallend dabei ist das ausladende Vordach. Links des Haupthauses steht eine Scheune, die bereits auf einer Darstellung aus dem Jahr 1830 zu sehen ist.

Das Haus an der Sandbüelstrasse, gleich in Nachbarschaft zur Kirche, ist eines der ältesten Gebäude in Mogelsberg. Bild: Urs M. Hemm

Die Tafel «Alter Bären» der Kulturwege Neckertal nennt das Jahr 1780, als Jakob Bomberger die Erlaubnis erhielt, auf der katholischen Pfrundwiese ein katholisches Gasthaus zu erbauen. Gemäss Bernhard Anderes’ Buch «Mogelsberg und seine Kirche» aus dem Jahr 1995 wäre also das Baujahr des «Alten Bären» auf kurz nach dem Jahr 1780 zu verorten. Es wird vermutet, dass für den Bau sogar noch ältere Bauteile verwendet wurden. Heute ist das Gebäude in Privatbesitz und wird als Wohnhaus genutzt.

