Neckertal-Degersheim siegt in Gossau mit 1:0 und setzt seinen Vormarsch Richtung Spitze fort Der Drittligist Neckertal-Degersheim reiht beim 1:0 gegen Gossau 2 den dritten Sieg in Serie aneinander und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenduo Tobel und Herisau. Der mässige Saisonstart mit zwei Niederlagen ist definitiv ad acta gelegt. Beat Lanzendorfer 28.09.2020, 14.10 Uhr

Das Lachen ist bei Neckertal-Degersheim-Trainer Markus Danuser zurückgekehrt. Seine Mannschaft holte in den vergangenen drei Runden neun Punkte. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Fürstenland ist ein gutes Pflaster für Neckertal-Degersheim. Wie schon im Vorjahr kehrte die Mannschaft mit einem Sieg in Gossau nach Hause zurück. Mit dem 1:0-Erfolg feierte die Mannschaft den dritten Dreier in Folge und kletterte in der Tabelle auf Rang vier.