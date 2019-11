Die Gemeinde Neckertal budgetiert für das Jahr 2020 trotz tieferem Steuerfuss eine Punktlandung Für das Jahr 2020 plant die Gemeinde Neckertal mit einem Ertragsüberschuss von 8870 Franken. Urs M. Hemm

Die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild erläuterte den 91 Anwesenden die Zahlen zum Budget 2020. (Bild: Urs M. Hemm)

Als «fast aufs Loch ausgeglichen» beschrieb die Neckertaler Gemeindepräsidentin Vreni Wild am Donnerstagabend an der Bürgerversammlung in Mogelsberg das Budget 2020. Denn dieses sieht für das kommende Rechnungsjahr einen kleinen Überschuss von 8870 Franken vor. Äusserst positiv präsentiert sich auch die Finanzplanung für die Folgejahre. Hier rechnet die Gemeinde Neckertal mit stetig ansteigenden Ertragsüberschüssen von rund 234000 Franken im Jahr 2021 bis zu knapp 615000 Franken im Jahr 2024.

«Wir zählen dabei auf steigende Erträge aus dem Finanzausgleich, insbesondere bei den Ressourcenbeiträgen.»

Zugrunde liege dabei die Annahme, dass die Steuerkraft der Gemeinde Neckertal eher stagniere, während sie in vielen anderen Gemeinden im Kanton leicht steigen werde. «Zudem rechnet die Gemeinde mit höheren Steuereinnahmen, bei etwa gleichbleibenden Aufwendungen», sagte Vreni Wild.

Dieselbach bekommt neue Kanalisationsleitung

Neben der Genehmigung des Budgets 2020 war der geplante Neubau der Kanalisation Dieselbach das wichtigste Traktandum der Bürgerversammlung (siehe Karte). «Das Gemeindegebiet Dieselbach bei Nassen ist abwassertechnisch eines der Sanierungsgebiete der Gemeinde Neckertal», sagte Vreni Wild.

Daher habe der Gemeinderat entschieden, dieses Gebiet mit einer Gemeindekanalisationsleitung zu erschliessen. Geplant ist eine insgesamt 2,37 Kilometer lange Leitung, welche einerseits aus sogenannten Freispiegelleitungen besteht, in denen das Wasser aufgrund des Gefälles frei laufen kann. Andererseits müssen Druckleitungen sowie ein Pumpwerk im Tobelhof erstellt werden.

Die Leitung sei so konzipiert, dass dereinst das Abwasser von bis zu 20 Wohnhäusern abgeführt werden könne. Diese fliessen dann in die Abwasserreinigungsanlage ARA Rennen, Necker. «Unter anderem, weil die Geländebeschaffenheit den Bau der Leitung sehr anspruchsvoll macht, rechnen wir mit Gesamtkosten in der Höhe von 660000 Franken», sagte Vreni Wild. Die 91 anwesenden Stimmbürgeinnen und Stimmbürger folgten schliesslich dem Antrag des Gemeinderates und genehmigten den Kredit in genannter Höhe einstimmig.

Zwei weitere Neubauprojekte im Bereich Abwasser betreffen die Kanalisationen in die Hinteregg, wofür 80000 Franken vorgesehen sind, sowie in die Neckersteig, das mit 230000 Franken budgetiert ist. Bewegung kommt in die Dorfplatzgestaltung sowie in die Ausgestaltung der Bushaltestelle in St.Peterzell. Vreni Wild:

«Neu hat der Kanton die Bauherrschaft über das Projekt übernommen. Davon versprechen wir uns, dass es jetzt vorwärts gehen kann.»

Auf Kosten der Gemeinde gehen die Ausstattung und Ausgestaltung der Bushaltestelle.

Zudem hat sie einen Teil der Kosten des Kantonsstrassenbaus zu tragen. Insgesamt sind dafür 262000 Franken budgetiert. Eine Anschaffung im grösseren Rahmen ist der Kauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Feuerwehr für 410000 Franken. Die Gemeinde Neckertal hat anteilig 149300 Franken von diesen Kosten zu tragen.

Höhere Steuererträge trotz tieferem Steuerfuss

Auf der Ertragsseite rechnet die Gemeinde für das Jahr 2020 mit Beiträgen aus dem Finanzausgleich von insgesamt rund 8,8 Millionen Franken. Gut 5,2 Millionen Franken entfallen dabei alleine auf den Ressourcenausgleich, 2,6 Millionen Franken auf den Sonderlastenausgleich Weite, welcher unter anderem die Strassenlänge und die Einwohnerstreuung berücksichtigt.

Bei den Einkommens- und Vermögensteuern erwartet die Gemeinde einen Steuerertrag von gut 7,4 Millionen Franken. Im Vergleich sei dieser leicht höher als die erwarteten Steuererträge für das Jahr 2019. Dies, obwohl die Bürgerversammlung im vergangenen Jahr einer Steuerfusssenkung auf 132 Prozent zugestimmt hatte.

In Folge dessen beantragte der Gemeinderat den Steuerfuss auf dieser Höhe zu belassen und das Budget zu genehmigen. Beide Anträge wurden ohne Gegenstimme oder Enthaltung von der Bürgerschaft gutgeheissen.