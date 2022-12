Der Säntis widersetzt sich dem Nebel

Nebel In Wil ist es nebliger als im Toggenburg – aber der Säntis bleibt der Ostschweizer Sonnenkönig Wer dem Nebel entkommen will, sollte so hoch hinaus, wie es geht. Doch auch im Tiefland wird der Nebel weniger – Klimawandel sei Dank. Jochen Tempelmann 07.12.2022, 05.00 Uhr

Die letzten Sonnenstrahlen erreichten den Säntis am 6. Dezember kurz nach 16.30 Uhr. Bild: Arthur Gamsa

Etwas mehr als zwei Wochen dauert es noch bis zum kürzesten Tag am 21. Dezember. Doch der früheste Abend ist schon deutlich näher: Früher als am 11. Dezember geht die Sonne das ganze Jahr nicht unter – danach geht die Sonne morgens noch immer später auf, während die Abende schon wieder langsam länger werden. Egal, wann die Sonne untergeht: Der schönste Aussichtspunkt nützt nichts, wenn er im Dunst liegt. Leider sind Nebel und Hochnebel in der Ostschweiz ein weitverbreitetes Phänomen.

Doch wie weit muss man in die Höhe, um dem Nebel zu entfliehen? Üblicherweise liegt die Nebelobergrenze zwischen 900 und 1200 Metern, führt das Bundesamt für Meteorologie Meteo Schweiz aus. «Bei Bisenlagen hilft es wirklich, so hoch wie möglich zu sein, damit die Sonne garantiert wird», bestätigt Jan Eitel von SRF Meteo auf Anfrage. «Die Bise ist aber relativ selten so stark, dass der Hochnebel weit über 1500 Meter steigt.» Heute liege aber eine besondere Stauwetterlage vor, erklärt Eitel: «Somit müsste man wirklich weit hinauf.»

Verlässlich über der Nebelgrenze ist man also nur auf den Bergspitzen – auf dem Säntis hat man die grösste Sicherheit, das Nebelmeer zu überblicken. Satte 111 Sonnenstunden bekommt der Gipfel auf 2502 Metern in einem durchschnittlichen Dezember ab. Auf dem Hörnli in 1133 Metern Höhe sind es 70, in St.Gallen sind es mit 48 nicht einmal halb so viele wie auf dem Berggipfel. In den tieferen Lagen gibt es ein Nord-Süd-Gefälle: Richtung Thurgau steckt die Sonne am häufigsten hinter Wolken, im Toggenburg nimmt die Sonnenscheindauer Richtung Wildhaus stetig zu.

Der Sonnenuntergang auf dem Säntis im Zeitraffer. Video: Arthur Gamsa

Genau umgekehrt verhält es sich hingegen mit dem Niederschlag: Auf dem Säntis, der dem Rest der Alpen exponiert vorgelagert ist, wird mehr Niederschlag gemessen als bei allen anderen Wetterstationen von Meteo Schweiz. In vielen Jahren fallen über 3000 Millimeter Niederschlag. In Ebnat-Kappel sind es noch immer zwischen 1500 und 2000 mm. Je weiter man sich vom Wetterberg Säntis entfernt, desto trockener wird es: In Flawil fallen nur noch 1000 bis 1500 Millimeter Regen im Jahr.

Eine gute Nachricht hat Meteorologe Jan Eitel noch: «Die Anzahl Nebeltage nimmt generell ab.» Das liege einerseits daran, dass die Luft sauberer geworden ist – Schadstoffe dienen als Kondensationskeime und fördern die Wolken- und Nebelbildung. Der zweite Grund ist der Klimawandel: Wärmere Luft könne mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte, erklärt der Meteorologe. Damit ist die Sättigungsgrenze, ab der sich Nebel bildet, weniger schnell erreicht.