Bütschwil-Ganterschwil: Schulklasse baut Vogelnistkästen

Naturschutzprojekt Für Meisen, Gartenrotschwanz und Co.: Kleinklasse an Oberstufe in Bütschwil-Ganterschwil baut 50 Vogelnistkästen Eine Kleinklasse der Oberstufe Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg baut 50 Vogelnistkästen. Lehrer Bruno Jäger ist es gelungen, die Jugendlichen für dieses Naturschutzprojekt zu motivieren und zu begeistern. Sylvia Baumann Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schülerinnen und Schüler der Kleinklasse an der Oberstufe präsentieren ihre Vogelnistkästen, die sie im Werkunterricht mit ihrem Lehrer Bruno Jäger (Mitte) hergestellt haben. Bild: PD

In einem aktuellen Projekt hat sich eine Kleinklasse der Oberstufe Bütschwil-Ganterschwil-Lütisburg (BuGaLu) daran gemacht, Vogelnistkästen zu bauen. Initiant ist Bruno Wetter, Mitglied des Natur- und Vogelschutzvereins Bütschwil-Ganterschwil (NVBG). Der Sozialpädagoge im kantonalen Jugendheim Platanenhof in Oberuzwil ist auch Werklehrer in der geschlossenen Abteilung.

Gemeinsam mit Bruno Jäger, Lehrer der Kleinklasse der Oberstufe BuGaLu, haben sich die Schülerinnen und Schüler daran gemacht, die Holzelemente, die vom Platanenhof vorgefertigt wurde, zu Nistkästen zusammenzubauen. Dann werden sie mit dem Logo NVBG beschriftet und registriert.



Richtiger Standort, vogelgerechter Abstand und Unterhalt

Bruno Wetter ist innerhalb des NVBG zuständig für die Nistkästen. Seine Kontrollgänge haben ergeben, dass diverse Nisthilfen ersetzt werden müssen. Deshalb wurde im Frühjahr das Projekt mit einer Kleinklasse ins Leben gerufen.

Ein wichtiger Aspekt sind dabei die Standorte in Gärten, Obstanlagen und Wäldern. Diese müssen in vogelgerechtem Abstand angebracht werden, da alle Vögel ihre Reviere haben. Auch der Unterhalt, das Putzen der Nistkästen im Frühjahr, muss gewährleistet sein. «Dies geschieht nebst Verantwortlichen des NVBG nun mit der Klasse von Bruno Jäger in Gemeinschaftsarbeit», sagt Betreuer Bruno Wetter. Lehrer Bruno Jäger ergänzt: «50 Nistkästen haben wir nun gebaut, wobei die Schülerinnen und Schüler motiviert arbeiteten.» Der allgemeine Tenor der Jugendlichen: «Es hat Spass gemacht und es war auch lustig.»

Mit Klasse thematisiert, weshalb es Nistkästen braucht

Einige Nistkästen wurden mit langen Stecken aufgehängt, sodass keine Leitern erforderlich sind. Bild: PD

Drei Nistkästen wurden bereits mit speziellen langen Stecken im BuGaLu- Areal aufgehängt, sodass keine Leitern erforderlich sind. Im November starte dann die Aufhängaktion in der Umgebung.



«Ich habe mit der Klasse thematisiert, warum Nistkästen gebaut werden», sagt Bruno Jäger. Heute gebe es in den wenigsten Gebieten noch ausreichend Totholz und somit nicht genügend Nisthöhlen. Laut BirdLife Schweiz wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts erste Nisthilfen entwickelt. Sie dienten in erster Linie der biologischen Schädlingsbekämpfung in den Wirtschaftswäldern.

Man erkannte, dass Vögel Insekten fressen und somit Schädlinge vernichten, die grossen Schaden anrichten. Nisthilfen haben deshalb auch heute eine wichtige Funktion, da sie brütenden Vogelarten, wie Meisen, dem Gartenrotschwanz, Kleiber, Trauerschnäpper und weiteren Höhlenbrütern eine perfekte Nistgelegenheit bieten. Doch nicht nur Vögel nutzen die Nistkästen, auch Siebenschläfer oder Baummarder nehmen diese Nischen an, beispielsweise als perfektes Winterquartier.



Insgesamt hat die Kleinklasse der Oberstufe 50 Nistkästen gebaut. Bild: PD

Ohne entsprechenden Lebensraum hilft auch der beste Nistkasten nicht. Erforderlich sind somit naturnahe Gärten, Blumenwiesen, extensive Landwirtschaft und Hecken mit hoher Biodiversität. Um die hungrigen Jungvögel zu füttern, bedarf es einer Unmenge an Insekten, sodass die Vögel in ihrem Brutrevier dazu beitragen, das ökologische Gleichgewicht der Natur zu erhalten. Sie sind Zeiger des Zustandes unserer Umwelt. Von grosser Bedeutung ist somit der Unterhalt der Schutzgebiete, Pflanzungen und Pflege von Hecken und Obstanlagen, sowie die Betreuung von Nisthilfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen