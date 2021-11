Naturschutz Immer mehr Glögglifrösche – das Freiräumen der Überschwemmungsgebiete von Thur und Necker hilft den seltenen Tieren An der Versammlung der Träger des Projekts «Natur pur an Necker und Thur» konnte Chantal Le Marié Erfolge im Bereich der Aufwertung von Lebensräumen für seltene Tiere vermelden. Sie machte aber auch klar, dass der Weg noch lang sein wird. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Chantal Le Marié, Geschäftsführerin der Ökoberatungen Reto Zingg GmbH, informierte über die Aktivitäten im Rahmen des Projekts «Natur pur an Necker und Thur». Bild: Urs M. Hemm

Das Projekt «Natur pur an Necker und Thur» blickt auf eine zehnjährige Geschichte zurück. «In der Zeit konnten wir verschieden Habitate aufbauen, die mittlerweile auch ganz gut vernetzt sind», sagte Chantal Le Marié, Geschäftsführerin der Ökoberatungen Reto Zingg GmbH, an der jährlichen Informationsveranstaltung. Getragen wird das Projekt durch die Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg und Kirchberg sowie durch die Schweizerische Stiftung für Vogelschutzgebiete und die Regionalwerk Toggenburg AG, RWT.

Das Projekt umfasst mittlerweile zehn Aufwertungsgebiete zwischen Bazenheid und Dietfurt, welche in ihrer Eigenart Lebensraum für jeweils spezielle Pflanzen- und Tierarten bieten. Es sind dies die Standorte Mühlau-Stutz, Brääg/Hörach, Letzi, Hagenau, Grämigerweiher, Lochermoos/Sägenbach, Müliwis, Zuckermattweiher, Michelau und Taaweiher.

Das Projekt erstreckt sich über die Gemeinden Kirchberg, Lütisburg und Bütschwil-Ganterschwil und umfasst zehn Gebiete. Karte: Ökoberatungen Reto Zingg GmbH

Hochwasserschäden beseitigt

Im laufenden Jahr wurden zahlreiche Aufwertungs- und Pflegemassnahmen durchgeführt. Hervorzuheben ist der Unterhalt der Laichgewässer im Gebiet Letzi. Chantal Le Marié sagt:

«Dieses Gebiet wurden aufgrund starker Niederschläge und des Hochwassers der Thur überschwemmt, was zu einer starken Verschlammung diverser Laichgewässer führte.»

Diese wurden vom Schlamm befreit und der Frischwasserzufluss vom Hangbach wieder hergestellt. Gleichzeitig wurde der für die Geburtshelferkröte, besser bekannt als Glögglifrosch, angelegte Teich repariert, dessen Folie defekt war. Zudem wurde die Umgebung von Vegetation befreit, um den Lebensraum für den Glögglifrosch aufzuwerten.

Im Gebiet Letzi wurden Aufwertungsmassnahmen für den Glögglifrosch durchgeführt. Bild: Ökoberatungen Reto Zingg GmbH

Ein weiteres Projekt mit dem Ziel, die Population des Glögglifrosches zu unterstützen, waren die Aufwertungsmassnahmen am Taaweiher. Dazu wurde ein bestehendes, von Pflanzen eingewachsenes Kleingewässer wieder ausgeweitet und mit einem Damm versehen. Dieser trennt das Gewässer vom Taaweiher ab und verhindert den Zugang von Fischen in den Taaweiher. «Zudem wurde die Zuleitung zu einem alten Brunnen erneuert und ein zusätzlicher, für den Glöggifrosch nutzbarer Brunnen erstellt», sagte Chantal Le Marié.

Der Taaweiher wurde als zukünftiger Lebensraum für den Glögglifrosch hergerichtet. Bild: Andy Wyss/Ökoberatungen Reto Zingg GmbH

Neben der Verringerung des Nährstoffeintrags durch Pflanzenbewuchs und der damit verbundenen Verbesserung der Wasserqualität sollte damit ein fischfreies Laichgewässer geschaffen werden.

Bestand des Glögglifrosches wächst stetig an

Dass die verschiedenen Massnahmen zählbare Erfolge zeitigen, illustrierte Chantal Le Marié an der stetig wachsenden Population des Glögglifrosches. Konnten im Jahr 2012 lediglich drei Exemplare nachgewiesen werden, hat sich die Population auf bis heute 25 nachgewiesene Exemplare vervielfacht. Im Jahr 2014 ging der Bestand zwar von sechs auf fünf und stagnierte bis im Jahr 2017. Seither wurde aber ein stetiger Zuwachs verzeichnet.

Die Population der Geburtshelferkröte oder des Glögglifrosches nimmt im Perimeter des Projekts «Natur pur an Necker und Thur» seit dem Jahr 2018 stetig zu.

Bild: PD

Die seit 2018 anhaltende Zunahme der Geburtshelferkröten im Gebiet Letzi-Hagenau hat sich gemäss aktuellem Monitoring im Jahr 2021 fortgesetzt. Chantal Le Marié resümierte:

«Insbesondere in der Umgebung des Taaweihers konnte dieses Jahr eine Zunahme an Rufern verzeichnet werden, was als Erfolg der erfolgten Aufwertungsmassnahmen im Winter 2020/21 gewertet werden kann.»

Offensichtlich könne diese stark gefährdete Art von den zahlreichen Aufwertungen im Gebiet profitieren.

Geplanter Unterhalt der Kleingewässer Müliwis, Michelau und Hagenau

Auch im kommenden Jahr sind diverse Aufwertungs- und Unterhaltsarbeiten geplant. So bedarf insbesondere das Gebiet Müliwis intensiver Pflege. «Vor allem Sträucher und kleine Bäume, besonders die aufkommenden Eschen, müssen zurückgedrängt werden, um die artenreiche Magerwiese zu erhalten», sagte Chantal Le Marié.

Auch der Waldweiher in der Michelau ist stark zugewachsen. Es gelte, diesen von Pflanzen zu befreien. So könne sich durch erhöhten Lichteinfall das Gewässer besser erwärmen, was die Bedingungen für wechselwarme Tiere und Insekten verbessere.

In der Hagenau gelte es, die Vegetation zurückzuschneiden und einen überwachsenen Tümpel sowie ein ausgetrocknetes Laichgewässer wieder herzustellen. Hingegen ausstehend ist die Aufwertung des Zuckenmattweihers. Chantal Le Marié sagte:

«Das Konzept wurde ausgearbeitet und entsprechende Finanzierungsanfragen, unter anderem beim Amt für Natur, Jagd und Fischerei, wurden gestellt. Allerdings sind Antworten noch ausstehend.»

Sie rechnet damit, dass die Massnahmen am Zuckenmattweiher im Winter 2021/22 umgesetzt werden können.

René Rüttimann, Mitglied der Geschäftsleitung der RWT. Bild: Urs M. Hemm

Vor Chantal Le Mariés Ausführungen zum Projekt «Natur pur an Necker und Thur» stellte René Rüttimann, Mitglied der Geschäftsleitung der RWT, die Firma selbst und insbesondere deren Engagement im Bereich Ökologie vor.

Am Beispiel des Wasserkraftwerks Mühlau, das Energie für rund 1300 Haushalte liefert, veranschaulichte er die dort umgesetzten ökologischen Wiedergutmachungsmassnahmen für den Bau des Kraftwerks. Dazu gehören unter anderem Aufforstungen als Waldersatz sowie der Bau einer Fischtreppe und eines Fischaufzuchtbeckens.