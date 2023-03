Naturgefahren Erdrutsche, Hochwasser, Lawinen: Weshalb Wildhaus-Alt St.Johann für ein Pilotprojekt des Kantons ausgewählt wurde Die Obertoggenburger Gemeinde ist eine von drei Pilotgemeinden, die sich vertieft mit der Einsatzplanung bei Naturgefahren auseinandersetzen wird. Im Februar ist der Startschuss erfolgt. Sascha Erni Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Die Thur tritt in Wildhaus-Alt St.Johann immer wieder über die Ufer. Bild: TVO/Tobias Lenherr

Halb acht Uhr morgens. Beim Feuerwehrkommandanten von Wildhaus-Alt St.Johann geht der Alarm ab. In der Landscheid ist ein Hang ins Rutschen gekommen, in Alt St.Johann und Unterwasser hat die Thur das Flussbett verlassen, Schwemmholz treibt das Tal hinunter und verstopft Brückendurchläufe. In über 20 Kellern steht Wasser. 50 Männer und Frauen sind im Einsatz, um die Situation in den Griff zu bekommen. Selbst die Armee hilft aus.

Keine Fiktion, sondern Realität – so passiert im Oktober 2011. Ein solches Hochwasser nennt man oft ein «Jahrhundertereignis». Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis es Wildhaus-Alt St.Johann oder eine andere Gemeinde im Kanton St.Gallen wieder treffen wird. Deshalb lancierte der Kanton vergangenes Jahr ein Projekt, das sich der Intervention bei Naturgefahren annehmen will. In Wildhaus-Alt St.Johann lief im Februar die Pilotphase an.

Einsatzerfahrene Gemeinden bevorzugt

Das Ziel des Projekts ist die Erarbeitung von Notfall- und Einsatzplanungen für «gravitative Naturgefahren», Ereignisse wie Murgänge, Hochwasser, Lawinen. Gion Meier vom Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen, Abteilung Naturgefahren, begleitet die Pilotphase.

Die Feuerwehr war in Unterwasser während des Hochwassers 2019 im Dauereinsatz. Bild: Timon Kobelt

Meier ist es wichtig, festzuhalten, dass Wildhaus-Alt St.Johann heute nicht schlecht auf solche Situationen vorbereitet ist. Das Amt habe gezielt Gemeinden angefragt, die Erfahrung mit Naturgefahren haben. «Wildhaus ist eine der Gemeinden, wo auf engstem Raum alles zusammenkommen kann – Lawinen, Steinschlag, Hochwasser, Erdrutsche.» Neben Wildhaus-Alt St.Johann nehmen Altstätten und Pfäfers an der Pilotphase teil.

Angebot ohne Zwang

Im Anschluss an das Pilotprojekt sollen die Erkenntnisse sämtlichen Gemeinden im Kanton zur Verfügung stehen, erklärt Gion Meier. Als ein Angebot, nicht als Zwang, wie er betont. «Nur wenn die Einsatzkräfte den konkreten Nutzen fassen können, resultiert ein praxistaugliches Instrument.» Zudem fehle im Kanton St.Gallen ein Gesetz, welches die Gemeinden verpflichtet, eine solche Einsatzplanung zu erarbeiten.

Die Pilotgemeinden werden von der Abteilung Naturgefahren enger begleitet, als es bei «regulären» Gemeinden später der Fall sein wird. Und die Pilotgemeinden bezahlen nur 25 Prozent der Projektkosten – im Falle von Wildhaus-Alt St.Johann also 12’500 von 50’000 Franken. Nach Abschluss der Pilotphase übernehme der Kanton aber immer noch 50 Prozent der Kosten, hält Meier fest.

Häufigkeit von Extremereignissen nimmt zu

Der Kanton lanciere das Angebot auch im Rahmen der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel, sagt Meier. «Man kann die Jahresmitteltemperaturen über die letzten Jahrzehnte anschauen und sieht eindeutig, dass die Temperaturen steigen.» Wärmere Luft könne mehr Wasser aufnehmen als kältere. «Dieses Mehr an Wasser kommt in Form von intensiveren Stark- und Dauerregenfällen wieder herunter.» Der Kanton gehe davon aus, dass die Häufigkeit von Extremereignissen zunehmen wird:

«Wenn das Jahrhunderthochwasser alle dreissig Jahre vorkommt, wie gross ist dann das neue Jahrhunderthochwasser? Und was macht man dann?»

Für den Kanton stehe der praktische Nutzen der erarbeiteten Einsatzplanung im Vordergrund, sagt Meier. «Grundsätzlich kennen wir mit der Naturgefahrenkarte die Gefährdungen im Siedlungsgebiet.» Die Gemeinden und Feuerwehren wissen, was im Ereignisfall zu tun ist. Etwa, welche Stellen an welchen Bächen kritisch werden könnten und was für Massnahmen dann zu ergreifen sind.

Es geht um Konkretes, nicht um Theorie

Nur sind diese kritischen Punkte selten dokumentiert – auch ein Grund, weshalb der Kanton das Projekt der Notfall- und Einsatzplanung vorantreibt. «Es wechselt die Feuerwehrkommandantur, und als Gemeinde steht man vor einem Scherbenhaufen», so Meier. Dokumentation stehe entsprechend im Vordergrund der Pilotphase. Und das konkret.

Das Thurhochwasser in Unterwasser 2019. Bild: Timon Kobelt

Im Mai werden sich die verschiedenen Akteure, die bei einem Grossereignis zum Einsatz kommen, in Wildhaus treffen. Dann wird festgehalten, welche Objekte im Falle eines Grossereignisses geschützt werden müssen. Im Brennpunkt stehen dabei Einrichtungen mit Menschen, die sich nicht selbst in Sicherheit bringen können, etwa Alters- und Pflegeheime oder Kindergärten, kritische Infrastruktur sowie kommunal bedeutsame Sachwerte.

In einem weiteren Schritt folgen Vor-Ort-Termine, an denen diese Schutzgüter begangen sowie die Details dokumentiert und fotografisch festgehalten werden. Das Ziel soll laut Gion Meier sein, dass die Einsatzleitung eine Art Ablaufschema für den Fall der Fälle erhält: «Wird dieser Schwellenwert im Bach überschritten, informiere ich diese Person und schicke drei Personen mit so und so vielen Sandsäcken sowie einem Foto der zu schützenden Gebäudeöffnung dorthin.»

