IG Blühende Zukunft setzt sich für mehr Biodiversität ein

Interview «Glaube nicht, dass die Nati um ihn herumkommt»: FCSG-Legende Tranquillo Barnetta über Shaqiris Wechsel in die USA

Bastian Schweinsteiger und David Beckham liessen ihre Profikarrieren in den USA ausklingen. Droht Nati-Star Xherdan Shaqiri in der Major League Soccer ebenfalls aufs sportliche Abstellgleis zu geraten? Ex-Espe Tranquillo Barnetta – er spielte ebenfalls in den USA – schätzt im Interview den Wechsel von Shaqiri in die MLS ein. Und er sagt, was der Transfer für Shaqiris Position in der Nati bedeuten könnte.