Natur «Das Insektensterben ist Realität» – die Gemeinde Oberhelfenschwil setzt sich für Biodiversität im Siedlungsraum ein Mit gezielten Massnahmen wertet Oberhelfenschwil die Gemeinde ökologisch auf. Urs M. Hemm Aktualisiert 25.09.2021, 05.00 Uhr

Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil, weiss, das Pflanzen die ruhige Phase im Herbst brauchen, um versamen zu können. Bild: Urs M. Hemm

Ob die Kirschlorbeerhecke am Wegrand, das Bord auf dem Friedhof, bepflanzt mit nicht einheimischen Zwergmispeln, oder der triste Schotterplatz bei einer Bushaltestelle – in jeder Gemeinde gibt es wahrscheinlich Flächen, die Potenzial für biodiversitätsfördernde Massnahmen in sich bergen. «Der Siedlungsraum ist für die Förderung der Biodiversität sehr wichtig», sagt Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil. Deshalb unterstütze die Gemeinde den Kanton bei seiner Biodiversitätsstrategie.